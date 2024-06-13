美國議息｜鮑威爾：逐次會議決定是否減息　不預期會進一步加息

美國聯儲局周三（12日）一如預期維持利率不變，但預期今年減息縮至一次。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後發表講話，重申如果經濟保持穩定且通脹持續，局方準備在適當的情況下維持利率不變，強調官員會逐次會議做出決定，並繼續全面審視勞動力、經濟增長和通脹數據。



對於最新公布的5月CPI回落且低於市場預期，鮑威爾稱樂見今天的通脹數據，反映政策立場大致正確，有助增加官員的信心，但仍未足以放寬政策。不過，沒有官員把進一步加息作為基本預期。他直言，由於通脹進展緩慢，減息已經推遲，但認為利率最終仍將需要下降。



對於點陣圖顯示2024年只減息一次，鮑威爾指出，單次減息25個基點不會對美國經濟產生重大影響，政策路徑才是焦點、亦即減息周期的開始。他強調，開始放鬆貨幣政策，是個對經濟有重大影響的決定。

他認為，通脹已大幅緩解，但仍然過高，且第一季度進展停滯，這意味著減息需要等更長時間，除非勞動力市場意外出現疲軟。官員了解正面對雙重風險，即等待減息過長又或行動過快，重申官員減息前需要更多的信心，以及更多的良好通脹數據，但不會表明需要多少才開始減息。 他又表示，官員們正逐漸意識到，疫情前的超低利率環境可能不會重現。

2024年6月12日，美國聯儲局一如預期維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）發表講話。（Reuters）

鮑威爾又稱，雖然最新公布的通脹數據好過預期，但政策取決於整體數據，並不僅僅是通脹數據。他指出，就業增長步伐仍然強勁，但慢於第一季度。失業率仍保持低位，但已有所放緩，這是一個重要的統計數據。他認為，勞動市場已回到疫情前的狀態，且正在走向更好的平衡。

他又指出，美國經濟顯著進展，近期指標顯示經濟增長仍以穩健速度擴張，但官員普遍預期今年GDP增速仍低於去年水平。