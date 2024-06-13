滙豐擬發行15億新加坡元永久後償或有可轉換證券　年息5.25厘

滙豐控股（0005）擬於6月14日（周五）發行1,500,000,000新加坡元之5.25厘可重設永久後償或有可轉換證券（ISIN XS2764959842）。



該行將申請安排相關證券於發行日或其前後被納入以 Euronext Dublin（「Euronext Dublin」）之名營運的愛爾蘭證券交易所的環球交易市場（「環球交易市場」）的正式名單並進行買賣。相關證券之面值爲250,000新加坡元。

該行表示相關證券受到日期為2024年3月27日有關本公司50,000,000,000美元之永久後償或有資本證券發行項目之要約備忘，以及其日期為2024年5月1日的補充文件所載條款及條件所規限。該行又指出該香港監管通告並非於美國銷售相關證券的要約。倘未經辦理登記或未獲豁免辦理登記， 相關證券不得在美國進行要約或出售。

初步換股價為4.6481新加坡元

該行指出初步換股價為4.6481新加坡元，自動轉換後最多發行3.22億股，或已發行股本的1.7%。

該行指出若普通股權一級資本比率低於7%時，便會觸發資本充足規定要求。當觸發資本充足規定要求後轉換後有全權及絕對酌情權，可選擇按每股普通股某個現金價格（等同轉換股份要約價）及按照以下條款並基於若干條件，由結算股份存託機構（或代表其行事的代理人）向該行全部或部分普通股股東（該行全權及絕對酌情權）提出發行將在轉換時交付的全部或部分普通股之要約（「轉換股份要約」）。 「轉換股份要約價」初步定為每股轉換股份2.7英鎊。