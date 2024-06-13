安永料港IPO遞表第三季大增 　全年集資額預測維持500億

中港IPO市場活動持續放緩，惟第三季料有起色。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，今年上半年香港及內地IPO數量和籌資額按年跌14%及12% ，其主要下降因素緣於A股IPO活動的放緩。

今年上半年共有523家企業在全球上市，籌資517億美元，其IPO數量及籌資額按年跌15%及17%。其中，中國內地和香港上市新股合共為72隻，按年跌64%，共籌資62億美元，按年跌81%。截至6月12日，年內有28隻新股來港掛牌，較去年同期減少約3%，集資額121億元，按年跌32%，以集資額計，香港位居第十。

不過，受惠監管政策，蔡偉榮預估全年香港集資額排名有望位居全球頭五位，全年新股數量料將達50至60隻，最樂觀可達80隻，全球排名仍有望躋身三甲。

蔡偉榮預估全年香港集資額排名有望位居全球頭五位。﹙資料圖片﹚

料內地資本監管貢獻香港IPO回暖

安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯表示，中國證監會4月發布《5項資本市場對港合作措施》，以支持內地頭部企業赴港上市融資，內地企業啟動赴港上市工作的數量開始明顯增多，相信第3季度遞表企業數量會大增。

與此同時，中國資本市場監管的持續加碼，企業上市門檻提高。蔡偉榮表示，隨著國務院《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（國九條）政策出台，導致A股IPO排隊企業下跌，以及主動撤回企業高達97%。賴耘峯則表示，內地優化上市政策另一方面亦發揮香港制度優勢，吸引內地企業轉道香港上市，並對下半年IPO活動回升做出貢獻。

稱中國市場仍具備吸引力

美國以及印度市場IPO活動表現略優於全球，蔡偉榮表示，反映許多外來資金對於發展中以及新興市場有興趣，相信中國市場同樣具備吸引力。雖然限於上半年政策上的調控，導致IPO活動數量及金額會突然驟跌，但他直言「以整體來看，中國市場遠比印度市場強勁及健康許多。」