安永佳快閃出席活動再返深圳練波　冀港隊下月鬥伊朗土庫曼不敗

效力中超球隊深圳新鵬城的港隊前鋒安永佳，今日（24日）特意返港出席汽車品牌活動，他來去匆匆，完成活動後即返回深圳練波。

安永佳入選香港隊下月的世界盃外圍賽決選名單，縱然港隊無緣世界盃，但他依然希望外圍賽第二輪餘下兩場賽事會有佳績。



安永佳「快閃」返港出席活動。（盧翊銘攝）

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安永佳憑俊俏臉孔成為廣告商寵兒，這位港隊前鋒今日「快閃」返港，到九龍灣出席汽車品牌活動，完成活動後隨即離開，趕回深圳參與下午5時的訓練。縱然出席汽車品牌活動，但安永佳自爆未有駕駛執照，平日都是做乘客。

安永佳與藝人馮盈盈一同出席活動。（盧翊銘攝）

安永佳北上發展3年，今年「升呢」加盟深圳新鵬城首戰中超，球季至今上陣10場，全數都是後備入替。安永佳上月對武漢的聯賽取得中超處子入球，這名27歲港將表示已逐漸適應中超的節奏，「剛踢中超有點難適應，畢竟中超球員的身體質素及速度都比中甲強，自己都需要時間習慣。最近上陣機會開始多，又取得入球及助攻，漸入佳境。」

安永佳逐漸適應中超節奏，並在早前取得首個入球。（盧翊銘攝）

香港隊下月會在世界盃亞洲區外圍賽第二輪，分別在主場對伊朗及作客土庫曼，即使港隊早已無緣世界盃、篤定進入亞洲盃外圍賽，但安永佳依然希望在這一輪餘下賽事爭取佳績，「伊朗是老對手，他們的實力不在話下，今次不想再輸，希望和波，而對土庫曼一仗同樣關鍵，希望在作客的情況全取3分。」

港隊在世盃外E組4戰錄得1和3負，無論排名如何，都可晉級亞洲盃外圍賽第三輪，再爭奪2027年亞洲盃決賽周席位；港隊若要再戰亞洲盃，在今屆賽制下，必須取得外圍賽第三圈小組首名，並非易事。

不過，安永佳表示今年初體驗過出戰亞洲盃決賽周後，很渴望再戰這項亞洲頂級賽事，「亞洲盃是我足球生涯至今的亮點，我當然希望再戰亞洲盃，再次感受這感覺。」

談及港隊未來的賽事，安永佳鬥心十足，希望取得好成績。（資料圖片／袁志浩攝）

港足10月友賽作客列支敦士登 相隔18年再鬥歐洲隊：會是場硬仗

香港足總早前公布，港足今年10月將遠赴列支頓士登，相隔18年再鬥歐洲球隊，安永佳深信今次作客對港隊球員們是個十分好的體驗，「港隊很多球員未曾對過歐洲球隊，甚至未試過在歐洲踢波，所以必定是一個很好的體驗，當然我們都想有好表現﹑好成績。」