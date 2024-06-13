東亞銀行新理財中心開幕　星光熠熠政商翹楚捧場　望吸中港客戶

美國聯儲局最新議息維持不變，東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，市場預期美國下半年減息，相信步伐會視乎核心通脹控制於目標2%的進度。港息方面，相信港元拆息將跟隨下行，對於銀行是否會跟隨減息，會視乎各家銀行流動性及信貸需求等因素而定。



首季跨境客數目按年增近5成

東亞銀行海港城顯卓理財中心今日開幕，為繼中環後第二家顯卓理財中心，令分行總數上升至48家。

開幕禮嘉賓星光熠熠，除了東亞銀行主席李國寶外，還有多名非執行董事，包括前高官唐英年、范徐麗泰、李國章，另外還有維他奶（0345）主席羅有禮、偉易達（0303）主席黃子欣等。

多名嘉賓出席開幕禮，包括東亞主席李國寶（圖中）﹑副主席李國章（圖右六）西九管理局主席唐英年（圖左四）﹑立法會前主席范徐麗泰（圖右五）等。（盧翊銘攝）

唐英年范徐麗泰出席開幕禮

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，今年首季東亞銀行跨境業務發展迅速，內地跨境客數目按年增長近5成，帶動相關客戶資產規模按年增逾6成。選擇在尖沙咀開始理財中心，主要由於這裡較受中港及大灣區客戶歡迎。

東亞聯席行政總裁李民橋指出，今年首該行跨境業務發展迅速。（盧翊銘攝）

他指出，會繼續提升線上線下服務平台，協助大灣區客戶財富增值。早前升級手機應用程式，今年首季理財交易宗數按年增42%。

海港城顯卓理財中心將會一周七天營業，客戶周末也可以開戶及進行財富管理。推廣期內，親臨該分行客享高達3,200元獎賞。