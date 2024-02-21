東亞銀行按年少賺5.5%　末期派息0.18元　內房風險敞口削至7.7%

東亞銀行（0023）公佈年度業績，期內股東應佔溢利41.18億元，較上年43.59億元，按年下跌5.5%，每股盈利1.32元，並派發第二次中期息0.18元，按年增5.9%。全年合計每股派息0.54元。此外，該行將啟動新一輪5億元股份回購計劃。



內房敞口降低 非房貸款組合提升

東亞風險總監陳淑佩指，對於內房敞口（exposure）已逐步降低，其佔據集團貸款及債務總額已經由2021年底的14%，降至去年底的7.7%。而香港房地產貸款佔據其總貸款的比例，也由前兩年逾14%降至13.7%。她續指，儘管內房銷售情況仍處緩慢態勢，料風險將趨於平緩，其該行有對相關賬戶進行識別，知曉哪些賬戶具備較高風險。

聯席行政總裁李明斌則表示，內房充滿挑戰，但料不會再差太大，壓力已然差不多，且昨日人行下調5年期LPR，兼以內地保交樓政策，料內房憂慮態勢有望見底。在東亞中國業務中，該行指致力降低風險和推動貸款組合多元化。房地產相關貸款進一步下降，非房地產相關貸款組合佔批發銀行整體貸款組合的78%，較去年的73%有所提高。

內房仍影響資產質素

財報顯示，該行淨利息收入增加24.9%，至168.74億元。在利率上升的環境下，淨息差按年擴濶49個基點，由1.65％上升至2.14%。而金融工具之減值損失減少7.4%，至54.83億元。該行指，中國內地商業房地產行業繼續是影響資產質素的主要因素，佔整體撥備約82%。集團的減值貸款比率由2.39%上升至2023年12月底的2.69%。

東亞指，內房佔整體撥備約82%。（資料圖片）

中國市場扭虧 壞賬回收順利

該行業績會指，今年中國市場收入是業績一大亮點，東亞中國於2023年的撥備前經營溢利達港幣17.42億元，上升13.3%。金融工具之減值損失按年下降20.6%至港幣16.57億元。該行指，由於壞賬回收工作進展順利，成功把減值貸款比率降低0.07個百分點至2.68%。淨溢利為5600萬元，較2022年的淨虧損港幣4.24億元顯著改善。

而淨息差擴濶22個基點至2.07%，帶動淨利息收入按年上升2%至港幣40.72億元。雖然低息環境持續，但專注於收益率相對較高的互聯網貸款，加上結構性存款佔比下降，淨利息收入增長。非利息收入上升13.8%至港幣9.84億元，主要是由於跨境金融、銀團貸款、財資產品銷售及銀行保險業務的 服務費收入有所上升。

東亞中國期內淨溢利為5600萬元，較2022年的淨虧損港幣4.24億元顯著改善。（資料圖片）

香港業務錄得改善

對於香港業務，該行指縱然經營環境充滿挑戰，但香港業務仍然錄得改善。除稅前溢利上升9.9%至34.63億元。該行指，核心業務保持穩健，撥備前經營溢利上升38.9%，主要受淨利息收入增長41.1%所帶動。受惠於銀行同業拆息上揚，淨息差擴闊62個基點。惟內地房地產開發商的流動性問題，對其償還離岸貸款能力造成影響，由於下半年形勢惡化，進一步作出了撥備。因此，香港業務全年減值損失39.49億元。

息差收窄問題「relatively mild」 不影響利息收入

而被問及美國減息風向，今年息差收窄的問題，該行認為「relatively mild」，不會對利息收入產生影響。