螞蟻數科據報已獨立運營　增資20億人民幣　研發投入漲至212億元

阿里巴巴（9988）持股的螞蟻集團，據報其旗下科技商業化板塊螞蟻數科已經獨立營運，據內媒《新浪科技》消息，其主體螞蟻鏈（上海）數字科技有限公司完成增資20億元人民幣（人民幣‧下同）。



此外，公司發佈2023年可持續發展報告，去年研發投入211.9億元，再創新高，將堅定投入人工智能AI業務



公司去年研發投入211.9億元 將堅定投資AI

國家企業信用信息公示系統顯示，螞蟻鏈（上海）數字科技有限公司的註冊資本已經從1億元增加至21.07億元。同時，趙聞飆接替蔣國飛出任公司法定代表人。

公司2023年可持續發展報告指，去年研發投入211.9億元，再創新高，將堅定投入人工智能AI業務，集團於2021年及2022年的研發投入，分別為188億元及204.6億元。

螞蟻集團2023年可持續發展報告指，去年研發投入211.9億元人幣。（資料圖片）

螞蟻集團數字科技事業群原總裁據報已離職

今年3月19日，螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟發佈全員信，宣佈新一輪組織架構升級，旗下3項業務包括螞蟻國際、OceanBase和螞蟻數科將分別設立董事會，獨立面向市場。

內媒報道指，螞蟻集團數字科技事業群原總裁蔣國飛已離職，由集團資深副總裁、原大安全事業群總裁趙聞飆出任獨立後的螞蟻數科CEO，他曾帶領構建支付寶的智能風控體系。