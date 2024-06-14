HKTVmall母企表明不提高要約價　獨立財顧：財務狀況或存不確定性

HKTVmall母企香港科技探索（1137）出價每股2.15元回購1億股，並發出股東通函表明，不會提高要約價。獨立財務顧問表示，香港科技探索會在未來三至五年持續投入新業務，或令財務狀況存在不確定性。



集團表示，由完成今次回購後，每股資產淨值有望較2023年底止的2.41元，提高1.24%至2.44元。參考2023年度數據，每股基本盈利亦會由每股4.9仙，大幅增加12.24%至每股5.5仙。

集團又指，完成回購後，手持淨現金尚有近3.53億元，去年底未動用銀行額度尚有10.16億元，料足夠日常營運。

獨立財務顧問表示，香港科技探索會在未來三至五年持續投入新業務，或令財務狀況存在不確定性。（「HKTVmall」fb專頁圖片）

獨立財顧：電商未必實現到2026年中期目標

因應今次回購，集團成立獨立董事委員會，並委任浤博資本出任其獨立財務顧問，該委員會參考浤博推薦的意見，認為回購建議公平合理，並推薦股東接納。

獨立董事會財務顧問浤博資本表示，香港科技探索在香港的電商業務首四個月增長有限，亦料未來增長有限，未必實現得到2026年中期訂單商品交易額目標。同時，該集團投入的多項新業務在去年均處於虧損狀態，料未來虧損會持續擴大。

浤博資本又指，香港科技探索會在未來三至五年持續投入新業務，或令財務狀況存在不確定性，影響溢利表現。該集團的策略或與股東持續要求派息及短期回報要求不一致，因此認同今次提出的要約，可供股東離場。