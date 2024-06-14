內地官媒發文指第3季貨幣政策有望再度發力　有空間降息降準

《上海證券報》發表頭版文章指，宏觀經濟政策應著眼於支持擴大國內需求和緩解下行風險，三季度貨幣政策有望再度發力，降準降息均有空間。



文章引述多家券商的分析師指，在數量工具方面，年內還需額外釋放5,000億元（人民幣，下同）左右的流動性，相當於一次25個點子的降準。今年來，地方債發行節奏較慢，下半年地方債待發行規模較高、發行節奏較為集中。預計在三季度政府債券供給集中階段，或通過降準釋放低成本流動性進行對沖。

不過，如果再貸款投放節奏較快，降準的必要性可能下降。有分析師認為，當前降息的迫切性更高，在房地產行業調整壓力等背景下，三季度中期借貸便利（MLF）操作利率可能下調20個點子。通過靈活的利率工具實現「降息」的政策組合仍可能出現，存款利率和LPR的調整最快可能在年中至三季度落地。

料下半年結構性貨幣政策續發力

文章又指，在結構工具的使用上，著眼於做好「五篇大文章」，下半年結構性貨幣政策還會持續發力，不排除設立新的政策工具，以及上調現有政策工具額度的可能。預計貨幣政策目標與操作將更加突出「精準有效」，人民銀行可能會加快科技創新和技術改造再貸款等的投放節奏。