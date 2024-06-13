景順料內地下半年有機會再降準甚至減息　GDP可實現全年5%增長

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭預估今年聯儲局可能減息一次，並表示投資者可以期待全球貨幣的逐步寬鬆，他建議投資者可關注新興市場以及日本股票市場，同時看好歐元、英鎊和日圓等貨幣。



料中國將再降準 並實現全年5%GDP增長

趙耀庭指出，目前息口高企令融資成本仍然不菲，香港及內地企業能否實現持續性成長將成為關鍵。

他預計中國內地下半年有機會再降準，甚至再度下調政策利率10個基點以刺激經濟。趙耀庭相信這將有利於中港股市下半年表現，但基於政策刺激重點非資本市場，故相信股市大升空間有限。

他補充，真正推動中國宏觀經濟是政府基礎設施支出、出口以及製造業等，隨著內地當局對放寬購置內房的刺激措施，以及配合基建發展等財政政策，坦言「最初認為雄心勃勃的5%GDP成長目標，以目前經濟數據可見於下半年實現。」

趙耀庭指，真正推動中國宏觀經濟是政府基礎設施支出、出口以及製造業等。（Reuters）

日本通脹持續高企 不排除進一步加息

日本市場方面，他則指日本旅遊業成長強勁推動日本經濟成長，惟通脹持續高於預期致國內消費仍疲軟，並預估日本銀行今年會進一步加息，趙耀庭補充，除非美日息差大幅收窄，否則不會看到日圓展現任何強勢。與此同時，他稱日資企業的毛利率正在改善，同時環球投資者正逐步調高日股的資產配置比重，在基本面改善下，相信日股會是下半年表現最好的發達國家股市。

最後，他認為美國通脹回落幅度較預期為慢，意味聯儲局減息空間較預期為小，但基於美國經濟已有放緩跡象，相信繼歐洲央行後，預期英倫銀行及聯儲局下半年將步入減息周期。