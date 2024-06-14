中銀香港調查｜近8成企業有大灣區跨境業務　首選呢三個城市

中銀香港舉辦「服務企業 贏在灣區」跨境金融主題論壇，與香港出口信用保險局、香港生產力促進局及近百家企業就大灣區市場發展趨勢及科創前景深入交流。中銀香港在論壇上公佈了「大灣區企業營商需求」調查結果，受訪企業普遍認為大灣區市場發展空間廣闊，可為業務帶來新的增長點。吸引企業進駐大灣區內地城市的因素還包括營運成本較低,有利於公司資源優化，加上產業配套完善，助力提升創新轉化能力。



調查發現，近8成受訪企業已於大灣區內地城市開展業務，其中近6成已有5年或以上的跨境營商經驗，而企業選擇拓展業務的首三位內地城市分別是深圳、廣州及江門。此外，66%受訪企業表示需要一站式跨境金融服務方案，其中尤重視跨境資金管理(包括匯率及利率的風險管理)、人民幣跨境結算等服務。

中銀香港副總裁王化斌在論壇上致辭時表示，中銀香港積極與香港出口信用保險局、香港生產力促進局等機構，共同提供綜合配套服務，支持香港企業『走進』內地，開拓新生意；另一方面，也積極協同中銀集團其他境內外機構，為大灣區企業提供一體化跨境金融方案，支持企業全球展業，擴大商業版圖。