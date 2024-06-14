滙豐范卓雲降恒指目標價至19230點　料美國9月減息籲減定存增股債

滙豐環球私人銀行維持中港股市中性觀點，恒指今年底預測目標19230點，較去年尾的19890及今年第二季19380點有所下調。不過，對於美股、日股、印度及南韓股仍持偏高比重配置，當中最為看好美股，標指今年底目標價5500點，較去年底預測的5000點有所上調。



環球股市最看好美股

及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，下修恒指目標價主要考慮到企業盈利展望仍具挑戰，市場給予其估值也較為謹慎，預計盈利增幅落後於亞洲區，同時需要觀察中國方面的情況。港股早期反彈主要受惠於中證監五項惠港措施，有助改善港股流動性，但基本面方面的估值重估，則仍需等待更多支持政策出台及企業盈利改善，但她相信中港股市最壞時間已過。

她並預計，美國聯儲局將於9月減息25點子，明年再減息3次，每次25點。不少投資者仍然坐擁現金，持有定存或貨幣基金，預計回報將會下滑，故此建議動用現金，鎖定目前處於近十年高位的債券孳息率。

滙豐環球私人銀行維持中港股市中性觀點，恒指今年底預測目標19230點，較去年尾的19890及今年第二季19380點有所下調。（資料圖片）

現金配置比例設置為零

滙豐私銀已將現金配置比例設為零，並偏高比重配置環球股票、美國國債及環球投資級別債券。美股仍在環球股票組合中最大的偏高比重配置，亞洲股票保持偏高比重配置。

環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預計，中國今年下半年經濟增長將橫行發展，房地產市場仍需時間消化未售出房屋庫存，並且有需要推出更多扶持政策來穩定內需，提振商業信心和消費情緒，應對通縮威脅。

他指出，近期港股反彈後需整固，恒指估值仍具吸引力。投資策略保持選擇性，偏好中國服務消費及高端製造業中被低估的優質股票。看好高股息的優質國企股，並繼續關注個別超賣但財政穩健的優質香港發展商及房地產信託股票，還偏好香港保險、電信及公用事業股，認為這些股票具備增長韌性，並且可以受惠預期的美國減息。