茅台價格只升不跌神話破滅　暗示當局須出招谷中產消費︱鄭昆侖

近期區內愈來愈多人談到的「窮遊」，未必是貶義。反過來說，其所暗示的「節約式消費行為」可以說是一種實事求是的理性作風。難道為了所謂的「社會內不成文風氣」，而借了一屁債（還款期長達20至30年）去買樓是合理的做法嗎？

即使只是回到2022又或者是2023年，相信當時閣下跟人家說香港按揭利率將會升至6厘樓上，人家大概會說你是「瘋了」。只不過，現實是，近日有報導指近期某本地中資大型銀行將「納米樓」按揭利率水平大幅調高至「最優惠利率(P)加1厘的封頂息」，亦即封頂息口達6.875厘。這亦較市面常見的封頂息口4.125厘高出2.75厘左右。

再者，就算閣下願意以高息借錢買樓，銀行也未必想借出去。換句話說，1）銀行收緊銀根、再加上2）港樓仍然偏貴（以呎價計仍比大多數國際大城市昂貴）等因素，算是本地樓市的主要障礙。

1977年產原箱飛天牌茅台酒

茅台白酒價格回落，暗示中國內地當局需推出更多政策扶持

相對上，由於中國內地的利率水平偏低，大型央企以及部份具一線城市地方政府背景的房企比較上可以受惠於1）央行放水以及2）房地產政策等因素。只不過，普羅大眾（包括中產的一群）現時似乎仍然面對消費力不足等問題。

根據多家媒體消息，近期茅台白酒價格水平已遭下調。自2024年年初以來，一瓶標準的「53度貴州茅台酒（500毫升）」的價格從2,700元人民幣水平下降到2,445元人民幣，跌幅了約9%。

雖然價格下跌的幅度並不算太大（相對於房地產或股市的價格波動），但茅台價格只升不跌的「神話」可能不再成立。

據估計，一些投機者或二手市場商家可能面臨損失或流動性問題。茅台酒價格向下意味著1）年輕人的口味未必跟中年人相似（儘管「貴州茅台酒股份有限公司」已嘗試過在杯裝咖啡以及雪糕產品加入茅台酒）、以及2）中高階消費市場整體呈現放緩。 在A股市場上市公司貴州茅台（600519）股價已跌至1,555元人民幣（相對於2021年2月約2,600元人民幣水平）。

股價近期跑輸的並不只是貴州茅台A股，在香港上市的中資啤酒、奶類飲品、體育用品、電動車股份都是呈弱勢。其中，蒙牛乳業（2319）以及華潤啤酒（0291）等飲料企業表面上是很「貼地」，但事實上其盈利增長力很視乎「中檔次產品」的銷情。因此，股價可能需要下降至更便宜的水平，除非當局推出可以帶動中產消費力的政策。具央企背景蒙牛乳業的股價已降至12.76港元水平，亦是自2016年5月份以來的最低水平。又或者，主動收縮中檔次產品（例如是特崙蘇產品）的產能規模，也是一種實事求是的做法。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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