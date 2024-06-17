高溫來襲｜滴滴提向6億元人民幣補貼　鼓勵司機應乘客需求開冷氣

端午節語後香港天氣可謂「熱死人」。不過高溫又豈進襲香港，內地不同城市居民亦受影響。據網上資料指出，北京氣溫高達37度，相信不少人如非必要也不想外出。為鼓勵司機配合乘客需求在車內開冷氣，內地網約車平台滴滴宣布，推出一項名為「清涼一夏」計劃，向司機發放6億元人民幣高溫補貼，與司機一同承擔夏日出車成本。



滴滴於內地6個城市舉辦清涼福利站，為司機發放消暑物資。

該公司指出，自6月21日起，北京、上海、廣州、杭州、成都、武漢、重慶、長沙、南京等全國274個城市將陸續上線滴滴高溫補貼，在暑期3個月持續發放。司機可在滴滴車主App的獎勵中心領取專屬高溫補貼，在補貼時段出車完單，即可拿到對應補貼。

滴滴(AP Photo/Mary Altaffer, File)

6城市舉辦清涼福利站

以北京司機為例，每天最高可得115元人民幣高溫補貼，並設有服務加分等獎勵措施。同時，滴滴於昨日起陸續在北京等6個城市舉辦「第十一屆滴滴司機清涼福利站」，司機可在福利站現場限量領取清涼禮包、礦泉水、涼茶、冰袖等消暑禮品。在高溫補貼的基礎上，滴滴將持續為廣大司機發放流水加速卡、雨天膨脹卡等多種形式的補貼和獎勵。