上海女收7年前天價帳單　7分鐘路程竟收費1414元？　滴滴出行致歉

來自上海的小關（化名）反映，日前在「滴滴出行」小程序中發現自己有一條未支付信息，一查竟是2017年的一張1414元（人民幣，下同）的出租車出行訂單，但整個行程只有2公里，車程約7分鐘。



《上游新聞》報道，小關介紹，5月11日突然在「滴滴出行」平台上發現有一張2017年的訂單，但她在手機地圖上按照起點終點完全一樣的地址打車，收費僅約14至16元，即使預約豪華六人座車也是約100元，「請問1414元這個計費是怎麽來的？」。

小關以為是司機沒有結束行程才導致收費高昂，於是立即聯繫平台的在線客服。客服查詢後證實，行程訂單在2017年10月22日下午3時10分結束，但表示「這是一口價，是正常的，訂單就是1414元呢，顯示未支付，可以支付的」。

小關反映，日前在「滴滴出行」小程序中收到2017年的一張1414元的出租車出行訂單，但整個行程只有2公里，車程約7分鐘。（上游新聞）

小關表示不可能支付這筆費用，且對客服的回覆感到不滿。客服表示，會向相關部門反饋，並在48小時內回覆。

5月12日，小關在網上分享此經歷，有網民認為客服的回應不妥，「一共7分鐘的路1414元？客服還不去反饋，還說就是？」。有網民推測，可能是司機輸入14元時誤輸入成1414元，也有人提醒大家盡可能不要開通自動支付，避免車費有問題時難發現。

隨後，滴滴官方賬號在小關的文章下回覆稱，「查看到已經有專員為您核實處理中，會盡快聯系您的，請您耐心等待一下」。5月12日，涉事平台客服表示，類似情況只能通過在線客服處理，後續會修改價格。

「滴滴出行」客服讓小關直接支付1414元的出租車出行訂單。（上游新聞）

小關表示，平台工作人員通過95066電話聯繫自己，並稱最遲5月13日晚上9時會改價為14元，但未有告知為何出現問題。她表示，自己會支付該筆費用，但不會刪文，「首先因為客服的態度，第二是解決問題實在太繞，第三居然會縱容這種錯誤」。

5月12日晚，滴滴出行在官方微博發文道歉，並稱經過核查，該筆訂單費用存在異常，初步判斷是當時司機誤輸入兩遍導致。客服已再次聯繫乘客，並已修改訂單金額。