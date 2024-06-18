打風不停市｜「鐵定」9.23實施　交投料如平日　7月下旬演練測試

港交所自9月23日起，將實施「打風不停市」新安排。財經事務及庫務局局長許正宇今（18日）聯同港交所（0388）副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁、證券及期貨事務監察委員會市場監察部執行董事梁仲賢，以及金管局助理總裁（銀行監理）朱立翹，交代「打風不停市」的實施安排細節及時間表。



港交所於9月23日起，在證券市場實施「打風不停市」新安排。今早行政長官李家超在出席行政會議前見記者，稱投資者在新安排下，可以在8號風球及以上颱風訊號，甚至黑色暴雨警告期間，如常買賣香港股票及衍生產品，並透過滬深股通買賣內地A股等，與深圳、上海證券市場睇齊。

【1725】實施日起至年底 監管有彈性安排

許正宇稱，時間表主要考慮參與者潛在準備時間，超過9成持份者支持。另由9月23日至年底監管有彈性安排。

銀行分行在惡劣天氣下會關閉，但銀行會繼續處理和結算在惡劣天氣交易日前，存入的實物支票，並透過電子渠道提供銀行服務，包括轉帳服務。

港交所於9月23日起，在證券市場實施「打風不停市」新安排。（黃浩謙攝）

【1710】姚嘉仁：「幾大信心」打風日子交易量如平時

倘10號風球下交易量如何，姚嘉仁稱，按全球經驗，打風日子交易量等於正常日子，因此他有「幾大信心」本港證券市場惡劣天氣下的交易量，等於平時正常交易量。

【1705】許正宇強調基本上實施時間不變

許正宇表示，有足夠時間做出準備，9月23日證券市場會實施「打風不停市」新安排，強調基本上計劃不會改變。

姚嘉仁稱，內地A股市場是一個好例子，支援措施相信科技可以給出一個解決答案。他又稱，超過90%業界支持，但沒有提過另外10%是反對。

【1700】券商已有相對足夠經驗應付

姚嘉仁認為，疫情期間，網上運作已維持一段時間，料券商已有相對足夠經驗及準備。香港市場參與者樂意為市場發展做出改變，推動市場進化。

姚嘉仁提醒，惡劣天氣下，服務未必「100%如常」。（黃浩謙攝）

【1655】姚嘉仁：服務未必「100%如常」 7月下旬起演練測試

為配合落實方案，銀行業界在香港銀行公會，以及香港銀行同業結算有限公司統籌協調下，已確認在惡劣天氣期間，相關銀行服務會如常運作，包括相關結算所的指定銀行和交收銀行，將正常提供電子支票結算及電子轉帳服務，全力支持結算參與者的營運和資金結算需求。

金管局亦將在今日發出通告，提醒銀行配置足夠資源，以持續提供電子銀行和轉帳服務，適切協助券商落實有關建議。市場參與者及投資者應提前考慮所需的銀行服務，確保電子轉帳安排及限額能夠滿足營運及投資需要。

但姚嘉仁提醒，要注意證券商、銀行服務未必「100%如常」，例如日常可以去實體分行進行交易，但打風時卻不可以，因此他建議大家要做好準備，例如資金及股票安排。而他亦指，7月下旬及8月上旬進行演練測試，以遙距工作方式接入交易所系統，9月23日起正式實施「打風不停市」，「當日之後香港無須因打風停市。」

港交所將於9月23日起，在證券市場實施「打風不停市」新安排。（資料圖片）

【1650】實體分行不會開放 交易在網上進行

港交所姚嘉仁交代具體安排，稱香港證券市場在惡劣天氣下會全天候開市，包括滬深股通進行。但實體銀行及券商分行不會開放，交易只會在網上進行。

同時，姚嘉仁強烈建議惡劣天氣下全面採用在家工作，疫情期間市場參與者已陸續有此能力。但對於未能做到「打風不停市」的證券行，港交所將提供支援。不過值得一提，八號風球下，上市儀式會延期舉行。

【1645】港交所會代合資格券商 履行當天未能繳款責任

為支援中小券商為落實方案做好準備，直到年底若有個別合資格券商，在短期內因特殊情況無法在惡劣天氣交易日履行結算要求，港交所將代為履行其當天未能繳付的款項責任。採用的券商在惡劣天氣期間將不能參與交易，並需於當日後及時補交資金。

此外，證監會也會就券商在實施安排時應注意的事項提供指引，以便業界維持業務運作正常及保障客戶利益，具體内容券商可參照證監會發出的通函。

許正宇提「三大合適」安排。（黃浩謙攝）

【1630】許正宇提「三大合適」安排

許正宇指出，而2018年至今，港股曾因惡劣天氣而有11次停市，單計去年已4次停市，當中3次是全日停市，令投資者無法管理組合，也影響參與互聯互通。「打風不停市」新安排有助鞏固競爭力。他稱，改革有必要儘快落實，現時正是最佳時期。

他指，安排有合適時間、合適配套、合適支持。合適時間，即由宣布起，有3個月準備時間。合適配套，即人身安全是重要考慮，因此業界應參考疫情期間在家工作的經驗，以及考慮市場上已廣泛提供的科技方案，調整內部操作，在惡劣天氣下全面採用遙距工作。

合適支持，即中小券商可參考勞工處發出的惡劣天氣及「極端情況」 下工作守則，評估最少員工上班，購買額外保險，並安排員工在八號風球及黑雨前，到公司當值。而港交所會協助需要採購遙距工作科技方案的券商，與相關供應商對接，並提供技術支持及意見。

在惡劣天氣期間，相關結算將會維持正常。