港交所打風不停市｜許正宇稱時間表清晰及不變　不存在延遲落實

證券業人士對於在惡劣天氣港股市場是否繼續進行交投，有不同意見。港交所（0388）原計劃在今年7月實施「打風不停市」，有本地傳媒報道，指出計劃或未能於今年風季實施。



《明報》引述消息指出，港交所在諮詢惡劣天氣交易安排期間，收到的意見整體上是支持較多，反對意見主要來自中小型券商。由於市場仍有不少關注及憂慮，為給予業界充足時間準備，當局又不希望於風季期間實施以免有混亂，傾向於今年底或明年初才正式實施。

港交所稱第二季公布諮詢總結

就有關報道，《香港01》向港交所查詢，港交所發言人指出﹕「香港交易所的發言人回覆如下：「香港交易所正與各市場持份者、包括香港特區政府、證監會和金管局等金融監管機構緊密合作，希望於第二季內公布惡劣天氣下交易安排的諮詢總結。」

財經事務及庫務局局長許正宇出席活動後指出，一直以來的時間表清晰及不變，今年中將公布實施細節。當市場就緒便會落實相關安排，不存在延遲實施問題。他又指出政策細節涉及多方面，包括前台交易﹑後台交收﹑券商安排等，一連串安排需要時間落實。

港交所在去年11月就惡劣天氣交易安排進行公關諮詢，建議取消現行的惡劣天氣安排，令香港證券市場及衍生產品市場在惡劣天氣下仍可以繼續提供交易﹑結算及交收服務，不論交易時段﹑交易後時後﹑上市安排及滬深港通，都與正常交易日基本相同。諮詢於今年1月26日結束。諮詢文件提到「打風不停市」需要6個月時間準備。