WeLab完成重組持有WeLend　冀提前明年扭虧成首批賺錢虛銀

WeLab於6月初完成企業重組，網上貸款平台WeLend成為虛擬銀行匯立銀行﹙WeLab Bank﹚全資子公司。WeLab Bank 行政總裁李家達表示，受惠於重組，該行用戶數目已提升至65萬名，預計未來五年將產生8億元額外淨利潤。隨著增長動力增強，有望明年實現盈利，相較原初預期有所提前，成為首批錄得盈利的數碼銀行之一。



WeLab於6月初完成企業重組，李家達表示，有望明年實現盈利。（歐嘉樂攝）

新股市場待恢復 明年或再考慮上市

對於早期提及的集團上市計劃，WeLab集團創辦人及行政總裁龍沛智表示，新股市場仍待恢復，明年若果市場情況良好，加上WeLab Bank扭虧為盈，會再作考慮。他指出，美國新股市場剛開始恢復，而亞洲包括香港市場，通常需要再多一年才會有所利好反應。

李家達表示，WeLab企業重組旨在提高兩家公司之間的營運協同性及效率，WeLab Bank貸款規模目前也已成為亞洲最大的數碼銀行之一，每月新造貸款業務規模在全港銀行中排名第四，僅次於大行，利息收入為全港數碼銀行中最高。重組後兩家公司將繼續以各自品牌提供其產品及服務。

龍沛智表示，新股市場仍待恢復，明年若果市場情況良好，加上WeLab Bank扭虧為盈，會再作考慮。（資料圖片）

將推優惠積極爭取存款

他指出，重組前WeLend 主要透過銀團貸款取得資金，利息可高達7至9厘，重組後可透過WeLab Bank 取得較為便宜的存款資金，淨息差錄得3倍增長。與此同時，也可按客戶情況及需求去為其選擇透過WeLend還是銀行方面貸款，如較高風險會是前者，較低風險並符合銀行貸款要求的則為後者。

由於重組後貸款規模料將增大，李家達表示，將更積極爭取存款，近日剛推出活期存款3.5%優惠，預計下半年將繼續推出各項優惠，相較定期存款，會在活期存款方面推出更多優惠活動。他有信心，該行存款規模將由目前約60億元，升至年尾的80億元。

印尼數碼銀行Bank Saqu於去年11月開業，6個月內已獲得100萬名客戶。﹙資料圖片﹚

Bank Saqu用戶已達100萬名

東南亞業務方面，印尼數碼銀行Bank Saqu於去年11月開業，6個月內已獲得100萬名客戶，龍沛智表示，希望今年尾客戶數目能夠突破200萬名。多工創業者是一個在印尼快速增長的市場族群，現時佔Bank Saqu客戶數目超過60%，該行子賬戶功能可讓客戶按用途在戶口內開設不同子賬戶，方便獨立處理每個用途的財務，現時有約40%活躍客戶在戶口中自行開設額外子賬戶來管理財務。

龍沛智表示，除了印尼，正積極在東南亞各地探索及評估新機遇，希望加快亞太區增長，實現其在2032年服務5億用戶的目標。除了與滙豐合作探索在東南亞提供世界級的客戶旅程和創新服務外，WeLab還同時在與馬來西亞、越南、菲律賓及泰國等市場的多家大型綜合企業商討合作，透過多元化商業模式提供以技術驅動的金融服務。