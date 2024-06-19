美股｜道指收市升56　納指標指破頂　 Nvidia漲3.5%市值超微軟

美國零售銷售數據弱於預期，美股周二（18日）微升，道指收市漲56點。納指雖只升5點，但連續第7個交易日創下收盤新高；標指也再次破頂。晶片股延續漲勢，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升3.51%，每股收報135.58美元再創新高，公司市值飆至3.34萬億美元，超越微軟（Microsoft）成為全球第一。



道指收市報38,834.86點，升56.76點或0.15%；納指報17,862.23點，升5.21點或0.03%；標普500指數收報5,487.03點，升13.80點或0.25%。

晶片股延漲勢 Arm飆8.63%

晶片股延續漲勢， 高通（Qualcomm）飆2.19%、Arm漲8.63%、美光（Micron Technology）也升3.80%。

Amazon、Alphabet和Meta Platforms均下跌，幅度在0.68%至1.41%。蘋果（Apple）跌1.10%；微軟跌0.45%。

波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）赴國會出席聽證會，承認內部「出了問題」，又指相信有員工因舉報安全問題而被報復，公司股價跌1.91%，為跌幅最大道指成份股。

房屋建築商Lennar預測第三季房屋交付量低於預期，股價下跌4.95%。

聯儲局員稱未到減息合適時機

紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯（John Williams）表示，隨著時間推移，利率將逐步下調，但拒絕對具體時間發表評論。

波士頓聯儲銀行總裁柯林斯（Susan Collins）稱，美國通脹仍極高，目前不是減息的合適時機，聯儲局須有耐心審視數據再作決定。

美元指數變化不大 油價漲逾1%

美元指數周二（6月18日）變化不大，在匯市尾市報105.25， 跌幅約0.06%。但美元兑日圓繼續上揚，約升0.09%至157.85。

油價上升，紐約原油期貨每桶收報81.57美元，升1.24美元或1.54%；倫敦布蘭特期油收報85.33美元，升1.08美元或1.28%。