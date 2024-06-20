維他奶︰今年下半年無加價計劃　續拓內地市場

維他奶（0345）全年純利激增1.5倍，集團表示，得益於內地市場的強勁反彈，期內改善分銷渠道組合，加上控制銷售及行銷成本有效。集團主席羅友禮認為，內地市場潛力較香港更大，「作為國家一份子」，應擁抱祖國。



集團首席財務總監吳茵虹稱，毛利率上升是因為受惠售價上升及嚴謹的成本控制。去年內地產品有加價，幅度為中單位數，香港調整個別產品價格。今年上半年，香港產品有加價，幅度為低單位數，內地市場今年沒有加價，下半年兩地市場都沒有加價計劃。至於香港市場經營狀況，集團行政總裁陸博濤指，料可維持單位數增長，會繼續研發新產品，研發費用將會持平。

澳洲及新西蘭業務方面，期內因收入受生產達標問題影響而導致缺貨，從而無法準時交付。陸博濤表示，問題只影響植物奶產品，現今廠房現已正常運作，相信澳洲及新西蘭業務將會改善

吳茵虹稱集團毛利率上升，受恵售價上升及嚴謹的成本控制。（資料圖片）

羅友禮：接班計劃按原定進行

另外，在去年11月出任副主席的羅其美，其父羅友禮表示，作為父親，由他評論並不客觀，但強調接班計劃按原定進行。他在去年指出，望在未來兩、三年內交棒。

陸博濤表示，非常滿意羅其美的表現，羅其美出任副主席以來主要是視察各個業務市場及更了解公司日常運作。