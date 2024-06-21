中小內銀據報需縮減理財業務　3萬億人幣產品要移除

外電消息稱，內地正加強監管中小銀行防範風險，金融監督管理總局日前開會，直指未成立理財子公司的銀行理財業務存在風險，要求部分省份的城商行和農商行於2026年底把存量理財業務全部清理。此次主要是針對未有理財子公司牌照的中小銀行，涉及理財產品規模或達3萬億元（人民幣，下同）。



據路透社報導，部分省份已經收到「有序壓降城商行存量理財業務的監管提示函」，有的省份則獲口頭告知，預料亦將下發文件，要求未成立理財子公司的城商行提報壓降計劃。已收到通知的省份包括山東、廣東、浙江等，估計其他省份陸續有指示。具體壓降期限各有不同，有城商行透露，監管要求今年內把理財產品規模壓降至不超過2021年8月時的水平，但未有規定要在2026年前清零。

內地2018年發布《商業銀行理財業務監督管理辦法》，首次明確要求商業銀行須成立獨立法人地位的理財子公司，以開展理財業務。

2021年9月，監管機構曾對部分銀行進行窗口指導，要求尚未設立理財子公司的銀行不得新增理財業務，逐步壓降存量規模。去年10月底，中央金融工作會議促「及時處置中小金融機構風險」。