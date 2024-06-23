保誠推20億美元股份購回計劃　並稱股息政策維持不變

保誠(2378)宣布開展20億美元(約156億港元)股份購回計劃，將不遲於2026年年中完成。同時，公司稱，股息政策維持不變，仍預期2024年的年度股息增幅將介乎7%至9%。

公司稱，於2023年底的自由盈餘率為242%。因此，經計及2023年第二次中期股息後，決定將向股東回饋20億美元。

建議股份購回計劃的條款將根據在2024年股東周年大會上獲得的相關股東批准，以及隨後在2025年股東周年大會上將獲得的任何類似批准的條款。

保誠執行總裁Anil Wadhwani(華康堯)表示，致力為股東在價值和現金回報方面創造長期增長，對此，他欣見公司在執行策略方面持續取得進展。而眼前的顯著增長機遇依然不變，保誠亦將繼續專注於實現此機遇。

他續稱，集團在2023年上半年中港兩地恢復通關後的優異表現，大幅提升2024年上半年的按年比較基數，而2024年第二季度的年度保費等值銷售額趨勢則與2024年第一季度相若。由於集團專注在價值和現金回報方面實現優質增長，並考慮到執行策略上取得的進展，對2024年全年度的新業務增長及實現2027年的財務和策略目標抱有信心。