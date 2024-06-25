AXA安盛︰首季醫療保錄兩位數升幅　內地對港保險需求一直都大

疫情之後保險公司醫療業務穩步上揚。AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜透露，該公司首季個人及團體醫療新造業務保費有雙位數字升幅，疫情後市民對醫療保障的關心有所提升，疫情至今業績穩步上揚，對未來持樂觀態度。

同時，她又指香港保險較為創新，所以內地對香港保險的需求一直都好大，而中港兩地交流日趨頻繁加强了跨境醫療的元素，為此新產品中加入了大灣區門診服務，讓客戶無論在大灣區還是香港的門診都可以享有保障。

李佩瑜稱香港保險較為創新，內地對香港保險需求一直都好大。（陳恵娜攝）

愈來愈多人索償早期危疾狀況

另外，AXA 安盛宣布推出全新「愛唯守危疾保障」系列，針對三大常見危疾的早期風險狀況並須進行指定手術提供保障。李佩瑜表示，疫情後危疾理賠情況跟前一年沒有明顯升幅，但她留意到越來越多人索償一些早期危疾狀況，包括（大腸) 息肉、乳房癌前病變。

她指出，「愛唯守系列」產品所針對三大常見危疾正正包括乳房癌前病變，大腸癌及心臟病之早期高風險狀況包括大腸息肉（鋸齒狀腺瘤）及心肌病（早期擴張型），其重大手術保障範圍增至51種，支援客戶把握早期黃金治療。

李佩瑜補充，「愛唯守系列」提供的早期嚴重疾病支援以及預防癌前病變保障是香港以及中國內地的首創，相信創新產品能受到不同地區青睞。