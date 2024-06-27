美股｜道指收市升15點　納指漲0.49%　Amazon飆3.9%

美國聯儲局官員重申未到適合減息時候，美股周三（6月26日）小幅走高，道指收市升15點，納指漲0.49%。AI晶片龍頭Nvidia繼前一天大漲後，周三微升0.25%，每股收報126.40美元。



道指收市報39,127.80點，升15.64點或0.04%；納指報17,805.16點，升87.50點或0.49%；標普500指數收報5,477.90點，升8.60點或0.16%。

FedEx及惠而浦約漲16%

Amazon股價升3.9%，市值首次突破2萬億美元，為五間達此水平的美國上市公司之一。 蘋果公司（Apple）獲Rosenblatt上調股票評級至買入，股價漲2%。Amazon及蘋果為升幅最大兩隻道指成份股。

美光科技（Micron Technology）將在收盤後公布季度業績，股價升0.88%。

聯邦快遞（FedEx）預計2025財年獲利高於預期，股價上漲15.53%。

德國工程集團博世（Robert Bosch）傳考慮競購美國家電製造商惠而浦（Whirlpool），惠而浦股價飆升16.63%。

在聯儲局公布年度銀行業壓力測試結果之前，摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集團 （Citigroup ) 和美國銀行（Bank of America）等美國主要銀行的股價下跌0.33%至0.96%。

美國電動車製造商Rivian升23.24%，有指德國大眾汽車（Volkswagen ）將投資最多50億美元。

美國新屋銷售按月跌11.3%

美國5月新屋銷售按月跌11.3%，4月錄得升幅2%。以年率計，銷量降至61.9萬間，少過市場預期的64萬間。

美國本周還將發布多項經濟數據，以周五發布的個人消費支出（PEC）物價指數最受關注。