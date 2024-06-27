周六福申港上市　去年利潤6.6億人幣　文件指可能有侵權索賠風險

內地珠寶連鎖品牌周六福擬來港主板上市，已在港交所上載初步上市文件。中金公司及中信建投國際任聯席保薦人。

文件指出，周六福去年收入約51.49億元(人民幣‧下同)，按年升66.03%；淨利潤約6.59億元，按年增長14.68%。

截至去年12月底，周六福的線下銷售網絡門店總數已達到4,383家(包括加盟店和自營店)，這些門店遍布31個省份，301個地級市和地級行政區。以中國門店數量計，我們在中國珠寶品牌中排名第四。

2021至2023年，公司線上銷售收入的複合年增長率達到53.7%，且2023年線上銷售收入佔總收入的33.9%。

周六福稱，上市集資所得款項淨額，用於擴大和加強銷售網絡；加強品牌的市場知名度；改善產品供應及加強產品設計及開發能力，餘款作運營資金及一般企業用途。

風險披露指 可能面臨知識產權訴訟

集團於風險披露指出，無法保證集團及加盟商的運營或業務的任何方面沒有或不會侵犯或以其他方式侵犯第三方持有的商標專利、版權、軟件版權、域名或其他知識產權。集團或加盟商可能會面臨與其他方知識產權有關的法律訴訟和索賠。另外，集團或加盟商亦可能不知悉旗下產品可能無意中侵犯了現有的知識產權。

周六福又稱，過去集團和若干加盟商曾接獲某些知識產權擁有人通知，聲稱其產品的商標或設計能遭侵權。於往績記錄期間及截至最後實際可行日，集團們並無涉及任何有關侵犯第三方知識產權而對業務、財務表現及經營業績造成重大影響的重大糾紛。然而，集團不能保證將來不會遭受涉及其他方知識產權的威脅或起訴。倘出現任何此類糾紛，無論其是否有理據，均可能花費大量時間和金錢進行辯護，並可引致訴訟，分散管理層精力和資源。