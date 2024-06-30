置地明日中環　50億夾份裝修國際金融中心 可歌可泣故事｜刁佬

唔知係咪迎接九運，中環嘅新甲級寫字樓突然間十分之熱鬧，先有恒基地產(12)的新甲級商廈，後有長實地產(1113)的長江中心二期。本來大家都覺得恒基的新甲廈輸慘了，點知根據最新江湖傳說，已有五成出租率，而根據探子回報，長江中心二期現時大約得一成左右。

截至今年四月為止，中環的商廈空置率高達16%，有些地鋪更是以驚喜價出租，皇后大道中20號太平行地下，七千多呎的靚位，竟以60萬月租予國際體育用品公司，在近置地一帶的出租率尚可，而接近恒生總行的一段中上環交界開始出現空鋪。

世事無絕對，在這時候中環大地主置地公司宣布，與奢侈品牌租戶投資約78億元全面升級香港置地廣場，置地公司斥約31億元，而奢侈品牌租戶將額外投資約47億元。驟眼去看置地現時進行升級計劃非常進取，奢侈品牌及高檔食肆目前正在消費寒冬中，加上老闆們身家縮水，陶冶性情藝術品自然放在末席，拍賣行蘇富比的成績自然不振，大價藝術拍品價格屢跌，甚至乎私人洽售亦出現困難，消費相關的主題都走下坡。不過細味之下置地人造我唔做殺出新出路，正係人人擔心我貪心，又好似很聰明。

老實講，刁佬行開置地建築群，都覺得整體舊舊地，天橋算係方便卻又有幾級樓梯，香港人口老齡化，見過唔少老人家行平路健步如飛，但遇到嗰幾級都要人攙扶，後生仔行快少少都覺得嗰幾級樓梯踢腳。置地中庭感覺都尚算光潔，但去到太子大廈樓底矮又昏暗。刁佬的醫生老友，貴為中環甲級寫字樓租客，近日診所天花內爆水管，才發現大廈的水管陳舊程度驚人。冇比較就冇傷害，現時置地門面仍然好，但附近幾座新甲廈落成後，對比下難免令人覺得陳舊。

置地公司行政總裁史米高(Michael Smith)表示，「集團預計置地廣塲的奢侈品牌租戶將額外投資約47億元，打造世界級地標。置地公司與奢侈品牌租戶的戰略性投資，不僅印證中環作為香港商業和零售中心的重要地位，更體現了對香港一直作為國際金融中心地位抱有堅決信心。」

置地咁高調出新聞稿，都係想人注意評論。整個「明日中環」計劃為78億，一聽十分威風，置地只是出資31億元，47億元由租戶承擔，商場是置地持有，變相是租戶為業主付出大筆裝修升級費用，實在是置地得益。不過刁佬人到中年好難相信有無緣無故嘅愛，估計呢47億佢裝修費一定有一段可歌可泣嘅故事。

截至今年四月為止，中環的商廈空置率高達16%，有些地鋪更是以驚喜價出租。﹙資料圖片﹚

如果租戶的裝修費畀置地用來抵租，故事又向另一個方面發展啦，裝修呢家嘢左手來右手去，如果租戶承諾裝修兩千萬，隨時設計草圖都用咗一千萬。講真要俾78億去升級，不如拆咗起過冇咁貴，諗諗下真係有啲水份。

項目整體為期3年，什麼什麼沉浸式體驗都很遙遠，現在消費降級，其後這些奢侈品牌仲繼唔繼續租都唔知，高級食肆即使是米芝蓮都做不住，賣出頂手又無人要，到時物業升級好，奢侈品牌及高檔食肆租戶都不再租，置地大可華麗轉身，改成實實際際地出租，反正業權在置地手上，又是業主贏。

相比中環很多業主送會籍及車位，置地夾份裝修呢招高明得多，順道收割這幾年賺了不少錢的奢侈品牌及高檔食肆韭菜。執筆當日置地股價升咗0.05美金，即1.56%，唔知算唔算係異動，不過置地既然已經冇喺香港上市，刁佬就唔多講啦，有興趣嘅讀者可以到星加坡網站查詢。

明日大嶼開始無乜人講，置地呢個時候搞個明日中環，真係令人有啲擔心。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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