金管局：與內地探索擴大在岸債券　作為離岸市場抵押品的適用範圍

金管局與人民銀行年初公佈「三聯通、三便利」，當中包括在兩地推出大灣區內城市購房跨境支付便利化措施，回應香港市民跨境購房居住的金融服務需求。三聯通其中一項是將在內地發行的國債和政策性金融債納入金管局人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單，措施在2月26日施行以來，正式在離岸市場確立在岸債券作為擔保品的功能。



使用在岸債券作為履約擔保品

金管局總裁余偉文在匯思擬文表示，至今已有多家在港銀行成功利用在岸債券從金管局獲取流動性，市場反應積極。在此基礎上，金管局於內地金融管理部門積極探索進一步擴大以在岸債券作為離岸市場抵押品的適用範圍。

他指出，近期的突破點是使用北向債券通下的在岸債券，作為北向互換通業務的履約擔保品。引人該項措施，可讓投資者有更多非現金低腰選擇，一方面節省現金佔用成本，提升資金使用效率，另一方面也能有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，進一步提升在岸債券吸引力。該措施也有助於發揮債券通和互換通之間的聯動及協同效應，提升投資者參與互聯互通的活躍度。各方正爭取在近期能達成一致意見並盡快對外公佈。

國際投資者持有3.1萬億人幣國債及政策性金融債

金管局助理總裁（外事）許懷志表示，國際投資者持有在岸債券規模超過4萬億元人民幣，當中約3.1萬億元人民幣為國債及政策性金融債券。

他指出，截至2024年4月末，20家境內報價商與58家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易3,600多筆，名義本金總額約1.77萬億元人民幣，日均成交名義本金約76億元人民幣，按月計算的日均成交名義本金增長近3倍，從上線首月日均約30億元人民幣增至2024年4月日均120億元人民幣以上。