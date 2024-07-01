內地車企｜蔚來交付量升幅近倍　小米SU7交付量逾1萬

內地多間車企公布6月銷售數據。其中蔚來（9866）上月交付21,209輛，按年增長98%，創歷史新高。



在今年第二季，蔚來交付新車57,373輛，超交付指引，按年增長1.44倍。今年上半年，共交付新車87,426輛，按年增長60.2%。

小鹏G9。（小鵬汽車）

小鵬（9866）交付新車10,668輛，按年增長24%，按月增長5%。今年首6個月，累計交付新車共52028輛，按年升26%。

理想（2015）月內交付4.77萬輛汽車，按年增長46.7%。第二季度交付10.85萬輛，按年增長25.5%。截至今年6月30日，理想汽車累計交付量達到82.23萬輛。

理想L6月交付量成功突破2萬輛，全系產品月交付量超過4萬輛。

中國電動車：圖為2023年12月28日，參觀者在一個在中國北京舉行的活動拍攝小米首款電動車SU7。（Reuters）

小米（1810）旗下小米汽車官方微博公布，6月小米SU7交付量超1萬輛，7月交付量將依然超1萬輛。

圖為2024年3月28日，在倫敦的舉辦的一個展覽中，長城汽車旗下品牌Ora展出了其第三代電動車。（Reuters）