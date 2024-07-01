內地車企｜蔚來交付量升幅近倍　小米SU7交付量逾1萬

撰文：張偉倫
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內地多間車企公布6月銷售數據。其中蔚來（9866）上月交付21,209輛，按年增長98%，創歷史新高。

在今年第二季，蔚來交付新車57,373輛，超交付指引，按年增長1.44倍。今年上半年，共交付新車87,426輛，按年增長60.2%。

小鹏G9。（小鵬汽車）

小鵬上月交付1.06萬輛

小鵬（9866）交付新車10,668輛，按年增長24%，按月增長5%。今年首6個月，累計交付新車共52028輛，按年升26%。

理想L9。（微博＠理想汽車）

理想交付量按年增近47%

理想（2015）月內交付4.77萬輛汽車，按年增長46.7%。第二季度交付10.85萬輛，按年增長25.5%。截至今年6月30日，理想汽車累計交付量達到82.23萬輛。

理想L6月交付量成功突破2萬輛，全系產品月交付量超過4萬輛。

中國電動車：圖為2023年12月28日，參觀者在一個在中國北京舉行的活動拍攝小米首款電動車SU7。（Reuters）

小米SU 7上月交付逾1萬輛

小米（1810）旗下小米汽車官方微博公布，6月小米SU7交付量超1萬輛，7月交付量將依然超1萬輛。

圖為2024年3月28日，在倫敦的舉辦的一個展覽中，長城汽車旗下品牌Ora展出了其第三代電動車。（Reuters）

長汽6月銷量9.8萬輛

此外長汽（2333）指出6月銷量9.81萬輛，按年減少6.55%；當中新能源車銷售2.61萬輛，海外銷售3.81萬輛。

今年首6個月合計，總銷量55.97萬輛，按年上升7.79%；當中新能源車銷售13.24萬輛，海外銷售20.15萬輛。

吉利總銷量16.6萬輛

吉利 （0175）公布，6月總銷量約16.61萬輛，按年增長24.24%；當中，新能源車品牌極氪6月銷量2.01萬輛，按年增長89.32%。領克銷量約2.44萬輛，升49.25%。

今年首6個月，吉利汽車總銷量95.57萬輛，按年增長40.98%；當中，極氪銷量約8.79萬輛，升1.06倍；領克銷量約12.6萬輛，升53.59%。

比亞迪上月銷售增長35%

比亞迪（1211）公布，6月汽車銷量34.17萬輛，按年增長35.02%。當中，純電動乘用車銷量14.52萬輛，按年升13.25%；插電式混合動力車銷量19.5萬輛，增長57.93%。

今年首6個月汽車銷量161.3萬輛，按年增長28.46%。

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