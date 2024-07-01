陳德霖發起｜匯德收購擬買阿里投資企業　有望成港股首宗de-SPAC

特殊目的收購公司(SPAC)匯德收購(7841)早前公布，將收購東南亞領先數據驅動數字商務解決方案平台SYNAGISTICS PTE.LTD，並訂立業務合併協議。倘收購成功，將成為本港第一宗de-SPAC，而合併後公司議定估值為35億元。

匯德收購由金管局前總裁陳德霖，以及渣打銀行前大中華區主席、曾蔭權胞妹曾璟璇等擔任發起人，於2022年8月正式掛牌，成為第三家在港上市的SPAC。

匯德收購表示，就特殊目的收購公司併購交易而言，根據上市規則，繼承公司將被視為新上市申請人。公司已於今年6月28日根據上市規則，向聯交所提交新上市申請，以批准繼承公司股份及繼承公司特殊目的收購公司權證的上市及買賣。

根據早前的通告，SYNAGISTICS於2014年在新加坡創立，阿里巴巴﹙9988﹚持有優先股。根據灼識諮詢的資料，按2023年的收益計，SYNAGISTICS在東南亞所有數字商務解決方案平台中排名第二。為品牌合作夥伴提供綜合性數字商務解決方案，在D2B業務模式下，為品牌提供數據驅動的數字商務解決方案，涵蓋數字商務的各個方面，而在D2C業務模式下，直接向消費者銷售品牌產品。

Synagistics去年收入7.32億港元，按年增12.4%，惟虧損按年擴大31.9%至1億元。

匯德收購及SYNAGISTICS與9名PIPE投資者訂立9份PIPE投資協議。根據PIPE投資協議，PIPE投資者已有條件同意認購，且該公司已有條件同意發行6,012.4萬股PIPE投資股份，總認購價為6.01億元或每股PIPE投資股份10元。