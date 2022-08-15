SPAC｜匯德收購委中銀保誠信託為託管代理人　中銀為託管賬戶銀行

由前金管局總裁陳德霖，以及渣打銀行前大中華區主席、曾蔭權胞妹曾璟璇擔任發起人的香港匯德收購（7841），今日在港交所主板首掛，已經委託中銀保誠信託擔任託管代理人。

中銀香港聯同其附屬公司中銀保誠信託推出特殊目的收購公司（SPAC）託管賬戶服務，照顧不同企業計劃上市的需要。

中銀香港為託管賬戶銀行，而中銀保誠信託為符合上市規則要求的託管代理人。此項服務是依據香港上市規則對SPAC在首次發售中所籌集款項的託管要求而設計的全新服務，當中參考了其他同類市場的經驗，務求讓產品既符合新上市機制的規定。

中銀香港機構業務部總經理孫德民表示，隨著監管機構允許SPAC上市，香港的一級市場變得更多元及有活力。中銀香港過往曾協助多家企業或機構在香港完成IPO，收款銀行服務非常成熟。SPAC的引入為企業集資需要提供另類渠道，預計當市場重拾集資活力時，SPAC的活躍度有望持續升溫。

中銀保誠信託行政總裁羅禮華表示，SPAC上市集資所獲得的資金用途有嚴格規範。對中銀保誠信託來說，SPAC託管賬戶服務是為獲證監會審批的傳統信託及互惠基金提供信託人服務以外另一種由市場帶領的新服務。自香港交易所於2022年1月1日引入SPAC嶄新上市機制。截至2022年6月30日已錄得13家公司申請掛牌。