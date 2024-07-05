聯交所上市委員會委任8名新成員　即日生效

港交所（0388）全資附屬公司聯交所宣布委任主板及GEM上市委員會（合稱上市委員會）成員。



港交所指出，主板及GEM的《上市規則》訂明，所有上市委員會成員均須每年退任。上市提名委員會每年均提名個別人士出任（及連任）上市委員會成員，由聯交所董事會根據建議而作出委任。

今年上市提名委員會由三名香港交易所非執行董事（主席唐家成、董事謝清海及董事周胡慕芳），以及證券及期貨事務監察委員會主席、行政總裁及一名執行董事（主席雷添良、行政總裁梁鳳儀及執行董事戴霖）組成。

Renu Bhatia續擔上市委員會主席

上市提名委員會於2024年1月4日及2024年3月11日的新聞稿中，邀請有意擔任上市委員會職務的人士提出申請，共接到71份申請。上市提名委員會感謝所有申請人。

港交所指出，今日（5日）起生效的上市委員會成員名單上市委員會成員的名單如下，即時生效。上市委員會有八名新成員，包括陳智聰、周紀恩、方曉明、LEE Daniel H、黃煒邦、葉敬華、阮家輝及翟普，接替退任的陳覺忠、Matthew Emsley、陳劍音、吳燕安、廖家俊、梁寶華、李琳及邵瑩。聯交所感謝八位退任成員任內在上市委員會的服務。

Renu Bhatia繼續擔任上市委員會主席。Terence Keyes繼續擔任副主席。劉國賢及黄嘉信獲委任為副主席。