網上情緣騙案在美導致89億元經濟損失　專家稱騙案有5大特徵

網上情緣詐騙案在港不時發生，執法機構亦多次提醒市民要留意，免蒙受損失。原來這類詐騙案在美國亦有發生，兼且引致當地出現11.4億元（美元‧下同）（約89億港元）經濟損失。



據美國聯邦貿易委員會（FTC）數據顯示，2023年此類被稱為浪漫騙局的網上情緣騙案，造成11.4億元損失，受害人數目達6.4萬人，即人均損失約2,000元。

Javelin Strategy & Research的詐騙與安全總監Tracy Kitten向《CNBC》指出，浪漫騙案較其他詐騙更加陰險，因為騙徒利用人的感情，又指出當事情發生在現實生活時，往往與我們在電視劇中看到的不一樣。騙徒利用虛擬身氛欺騙受害人，更讓受害人深信不疑。大多數時間騙徒會先與受害人培養一段關係，當互相關係建立後，受害人便很容易將資金轉賬﹑提供自己的銀行賬戶，其至為騙徒洗錢。Javelin在去年7月的調查更發現，受訪的財務諮詢師指出，曾遭受詐騙的客戶中，22%為浪漫騙局的受害者。

73%受害人為男性

前白宮首席資訊官員Theresa Payton亦指出，人們需要意識到有關騙案背後的騙徒，可以說是人類行為學中的大師，又指出騙徒熟知人類所有情感觸發點，亦成為攻擊對象。

據FTC數據顯示，當地2022年因浪漫騙局而出現財務損失的受害者中，約有40%是在社交媒體與騙徒初次接觸。Javelin的調查顯示，73%受害人為男性。

警隊製作【 騙愛玩家• 先騙心後講金？】，教市民揭破網上情緣及網上投資騙案。（反詐騙協調中心影片）

警隊製作【 騙愛玩家• 先騙心後講金？】，教市民揭破網上情緣及網上投資騙案。（反詐騙協調中心影片）

印尼警方8月30日宣布，拘捕88名中國公民，他們涉嫌經營網上情緣詐騙集團（印尼警方Instagram）

騙案有5大特徵

報道引述專家指出，有關騙案是有5大特徵可以鑒別，「最明顯的信號，就是問你要錢。」

1、陌生人訊息

騙徒可能會使用機器人在同一時間向幾百個手機號、郵箱以及社交媒體發送信息。一些信息可能非常簡單，只是簡短的問候如「你好」。「只要有一個人上鈎就夠了，」Kitten表示。

2、美好得不真實

如果突然出現一個人和你有著相同的興趣愛好，並且想和你在私人聊天平台聯係，這也是一個詐騙信號。

3、拒絕綫下見面

騙徒可能會編造各種理由拒絕與你綫下見面。有時候也會用這種藉口：騙徒可能會謊稱與你見面，但需要你支付他們的出行費用。

4、勸你掩人耳目

騙徒可能會勸你不要和親朋好友談起你和他的關係。

5、施壓策略

騙徒會向你施壓，如果你不給予錢財或者財務信息，便威脅你會和你斷絕往來。