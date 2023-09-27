失婚婦墮網上情緣　挪用胞弟公司2千萬給「情郎」　認盜竊囚6年

失婚六旬婦在Facebook認識一名男友後，男友聲稱可獲遺產惟需繳付款項，失婚婦先用其儲蓄及借貸支付對方130萬，之後更用她在其胞弟公司工作兼管財政之便，挪用公司逾2千萬元款項，並交給該「男友」，惟最後發現是「網上情緣」騙案。失婚婦事後向胞弟承認偷款，她今(27日)在高等法院承認兩項盜竊罪。法官判刑時指案件涉嚴重破壞了姊弟的誠信，即使那是真正情人，也不應挪用公款，判失婚婦入獄6年。



開出116張支票竊約2005萬元

女被告陳美玲，62歲。案情指被告於1999年加入胞弟的進匯策略(國際)有限公司，處理公司的財政和行政等。她於2018年2月告知胞弟曾挪用公司款項，胞弟其後報警，並發現被告在2016年7月至2018年2月間，替公司開出116張支票，訛稱把涉款支付供應商，藉以偷取公司約2005萬元。

被告陳美玲在高等法院承認兩項盜竊罪，被判入獄6年。

與夫離婚育有一女

法官判刑時引述辯方求情指，被告曾結婚，並育有一名女兒。丈夫曾經不忠，兩人最終離婚。被告後來於Facebook認識一名叫「Kelvin」的男子，對方聲稱可獲得遺產，但需支付一筆款項。被告不虞有詐，連同向銀行借款，先後把130萬元給予對方，其後再盜取公司款項。

被告2018年亦破產

被告後來主動向胞弟承認挪用公司款項，她亦有就騙案報案，警方後來亦檢控另一人洗黑錢罪，該案將於明年審訊，被告準備在該案作供。被告未能向胞弟還款，她亦因財困，於2018年破產。

胞弟原想用錢移民

法官透露，被告胞弟因事件失去對被告的信任。他原本計劃把涉款用於移民，以兒子的婚禮，該些計劃均受影響，他更需扺押物業借錢，讓公司繼續營運。

即使是真情人也不應偷公司錢

法官判刑時指，案件屬嚴重違反誠信，被告在20個月內犯案，她求情稱因墮入「網上情緣」騙案才犯案，惟法官指，即使那是真正情人，也不應為幫助對方而偷取公司金錢，事主更是被告胞弟，案件不但影響被告和家人的關係，亦令她活在愧疚中，考慮涉案的金額等，判被告監禁6年。

案件編號：HCCC199/2022