首個富豪家族開聲　擬將家辦制度化　李澤鉅︰管理人包括友好同事

家族辦公室在港日益普及，長江集團大股東李氏家族是否於香港設立家族辦公室？長和系主席李澤鉅回應︰「李氏家族一直於香港進行不同投資，會就於香港成立家族辦公室一事制度化，管理人包括共事多年的友好同事以及家族成員。」



李澤鉅在今年5月出席長江基建（1038）股東周年大會時指出，香港愈多國際企業及國際家族辦公室，不論主理人的種族或國籍，國際金融中心地位會愈加鞏固，有利長遠發展。

據彭博即時億萬富豪排行榜統計，長和系創辦人李嘉誠估算身家約286億美元，為全球第63富裕人士，撇除公開上市的股份資產，李嘉誠約126億美元被歸類為現金和其他資產。

財經事務及庫務局局長許正宇今日出席立法會財經事務委員會時指出，據市場研究估計目前在港營運的單一家族辦公室數目約2,700間，當中超過一半由資產逾5,000萬美元的超高資產淨值人士成立。

投資推廣署署長劉凱旋則指，自從政府公布家辦的稅務政策優惠後，署方已收到約750個查詢，並協助89個家辦在港設立，目前亦有不少私人銀行在港增加私人財富管理團隊，認為有不少家辦受到稅務及投資產品多元化的優勢吸引。

截至下午2時25分，長和（0001）報37元，跌1.2%；長實（1113）跌1.2%，報29.1元。