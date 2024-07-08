許正宇引數據稱港營運家辦2700間　逾半由身家5000萬美元人士成立

財經事務及庫務局局長許正宇表示，會研究將吸引家族辦公室的政策舉措，與「新資本投資者入境計劃」有更多聯動。



他說，有不少相關政策的申請人反映，關注本港不同政策之間的聯通性，目前如果有投資移民申請人，在配置3,000萬元資金時，有意利用本港作為家族辦公室，當局會安排人手跟進，在投資目標作出一定安排。

「新資本投資者入境計劃」當中，要求申請人至少將300萬港元放入支持創科和其他重點行業的「資本投資者入境計劃投資組合」。許正宇說，相關資金有鎖定期限等要求，有關組合由港投公司負責營運，組合內的投資項目等詳情，將在今季內闡述清楚。

投資推廣署署長劉凱旋則指，自從政府公布家辦的稅務政策優惠後，署方已收到約750個查詢，並協助89個家辦在港設立，目前亦有不少私人銀行在港增加私人財富管理團隊，認為有不少家辦受到稅務及投資產品多元化的優勢吸引。

劉凱旋指出目前已有136個家族辦公室確定將會在港落戶，但仍有待完成相關程序，當中有78個來自內地，目前亦有歐洲及東盟的家辦在港落戶。

許正宇又指出，據市場研究估計目前在港營運的單一家族辦公室數目約2,700間，當中超過一半由資產逾5,000萬美元的超高資產淨值人士成立。