債券通｜余偉文︰與人行就國債等作互換通抵押品達成共識

金管局總裁余偉文透過視像出席債券通周年論壇時表示，近年來，環球金融市場波動加劇，國際環境日趨複雜，但國際投資者投資人民幣資產的意願卻不減反增。據人民銀行公布的數據，截至今年5月底，境外投資者已連續9個月淨增持在岸銀行間市場債券，持債規模達42,200億，債券通功不可沒。目前債券通「北向通」已有超過820家機構投資者參與；每日平均成交額從開通首月的約15億元人民幣，躍升至2024年5月的466億元人民幣，增幅超過30倍。

余偉文續稱，展望未來，將會跟兩地的金融監管機構一起，繼續深化、優化互聯互通機制，並進一步完善市場配套，為境外投資者配置人民幣資產提供便利，共同推動內地金融市場的高質量雙向開放，而主要工作包括三方面。

第一，拓寬在岸債券持倉的應用場景，提升在岸債券的吸引力。今年2月底開始，金管局向銀行提供人民幣流動性的時候，可以接受在岸國債和政策性金融債，作為合資格抵押品。這是首次正式在離岸市場確立在岸債券作為擔保品的功能。自推出以來，至今已有多家在港銀行成功利用在岸債券從金管局獲取流動性，市場反應積極。在這基礎上，金管局與人民銀行也在積極探索進一步擴大在岸債券作為離岸市場抵押品的使用範圍，以及進一步開放境外機構投資者參與境內債券回購業務。金管局最近與人民銀行達成了一致意見，支持投資者使用債券通下的國債和政策性金融債作為互換通業務的履約抵押品，讓投資者有更多非現金抵押品的選擇，一方面可以節約現金佔用成本，提升資金使用效率，另一方面也能有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，提升他們的持債意願。這個措施亦有助於發揮債券通和互換通之間的聯動和協同效應，也可以提升投資者參與互聯互通業務的活躍度。

第二方面，就是要豐富「北向通」投資者的風險管理工具。去年啟動的「互換通」，為國際投資者提供便捷及安全的渠道，去參與內地利率互換市場，方便持有內地債券的國際投資者，能更有效地去管理利率風險，進一步提升他們對投資在岸債券的興趣和動力。「互換通」推出以後，金管局一直積極與市場參與者交流，了解他們的建議，而且在今年5月聯同人民銀行和香港證監會公布了一系列優化措施，為投資者提供更加完善的產品類別和配套功能，增強對沖策略的靈活性和風險管理的效率，進一步與國際市場接軌。

第三方面，就是要把握「南向通」機遇，深化兩地金融市場的雙向聯通。「南向通」自2021年開通以來，為內地投資者提供了一條便捷的渠道配置境外資產，增加海外投資機會。「南向通」同時也是香港離岸人民幣債券市場發展的重要推力，吸引了不少境內外企業和金融機構到香港發行點心債，進一步提升人民幣融資的國際認可度。去年在港發行的人民幣債券（包括存款證）總量達5,400億元人民幣，相比於2020年增長了3.5倍。在債券通「南向通」運作暢順有序的基礎上，金管局於去年9月新增了9間指定做市商，進一步促進了二級市場的流動性以及更好的滿足投資者需求。