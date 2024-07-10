萬科盈警料上半年轉蝕至少70億元人民幣　骨幹管理層籌2億增持A股

萬科企業（2202）發盈警，預料上半年淨利潤轉蝕70億至90億元（人民幣‧下同）。去年上半年賺98.7億元。



萬科指，虧損主要由於房地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降，對部分項目計提減值，部分非主業財務投資出現虧損，以及部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值。該集團指，房地產開發業務結算利潤，主要對應2022年、2023年銷售的項目，以及2024年上半年消化的現房和準現房庫存，而這些項目大部分屬2022年前獲取的土地，地價獲取成本較高，後續銷售階段市場持續下行，銷售情況和毛利率均低於投資預期，導致結算毛利總額大幅減少。

萬科表示，公司對業績虧損深表歉意，期內已聚焦現金流安全，按照「一攬子方案」的明確路線圖，推進業務重整和風險化解，著眼長遠推動轉型升級，並指「有信心、有決心」聚焦主賽道，在房地產發展新模式中，盡快重回健康可持續發展道路並回饋股東。

已交付7.4萬套房

萬科指，一攬子方案堅定瘦身，降解風險，取得積極進展，包括實現高品質交付7.4萬套房，全面完成預定計劃；保障公開市場債務正常兌付；實現銷售金額1,273.3億元，保持行業第一陣營；實現大宗交易回款人民幣93.4億元；公司聯營企業印力集團完成商業基礎設施REIT的發行，發行規模32.6億元。該集團同時指，全面聚焦綜合住區開發、物業服務、租賃住宅三大主業，產品線建設更加成熟，管理更精細化，產品服務競爭力進一步提高。

萬科同時公布，該集團的骨幹管理人員擬自籌資金2億元，在6個月內自願增持A股股份。

骨幹管理人員包括全職工作的董事、監事和高級管理人員，以及總部、開發經營本部和各業務單位的主要管理人員與核心骨幹員工。其中董事、監事、高級管理人員及集團黨委成員等15人，出資額不低於7,300萬元，其他骨幹管理人員共1,847人，出資額不超過人民幣1.27億元，即平均每人出68,760元。