萬科8380萬沽長沙灣The Campton全層停車場　投資者接手

發展商繼續拆售車位，萬科於2022年曾以1.4億元叫價放售旗下長沙灣新盤The Campton 1樓公眾停車場全層一籃子車位。該批車位新近成交沽出，成交金額為8,380萬元，較早前叫價低近5,620萬元或40%，新買家為近年不時入市的投資者。



平均每個車位作價約110萬

上述一籃子車位為The Campton 1樓公眾停車場，涉及共70個私家車位及7個電單車位。萬科早前以綑綁形式放售，即規定買家日後只可全層形式轉讓，惟車位租客不限於項目本身住戶。當時叫價為1.4億元，市場新近錄8,380萬元成交，即平均每個車位約110萬元。

買家何伙有3年前斥1.26億購九龍灣工廈

據了解，新買家為尚食實業有限公司（SHANG SHI INDUSTRIAL LIMITED），其公司董事為投資者何伙有或相關人士。早於2021年，包浩斯國際（0483）曾向獨立第三方何伙有出售九龍灣啟祥道信和工商中心5樓1至40號工場物業連兩個泊車位，代價1.26億元。