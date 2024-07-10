《彭博》報道﹕羅兵咸裁京滬至少百名員工　發言人：艱難決定

四大會計師行（Big4）之一的羅兵咸永道（PwC）傳出人手重組，《彭博》引述消息指，在客戶流失削弱中國收入前景後，羅兵咸永道正裁減中國業務的人手，涉及北京、上海等地辦公室來自不同團隊的至少100名員工。



消息指，其中一個團隊過半成員被裁，目前尚不清楚全公司裁員的最終數字。另外，《南方都市報》引述的匿名消息人士指，羅兵咸永道近期裁員集中在審計部門，但其他部門也在裁，惟未知整體裁員規模。

羅兵咸永道發言人在回覆內地傳媒查詢時表示，此次調整是艱難決定，正逐步與員工充分溝通，確保方法符合法規。該公司沒有提供裁員人數的詳細信息。

受中國恒大財務造假案拖累，羅兵咸永道正遭遇解約潮。（資料圖片）

受中國恒大（3333）財務造假案拖累，作為前核數師的羅兵咸永道，正遭遇解約潮。據《香港01》早前統計，5月至今已有42間中港上市公司與羅兵咸解約，另找核數師，當中不乏大型金融機構及國企，公司前十大客戶一半不續約；估計羅兵咸損失起碼8.5億人民幣生意，折合約9.1億港元。