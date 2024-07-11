美股｜道指收市飆429點　標指首穿5600點與納指同漲逾1%破頂

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）周三（7月10日）出席眾議院聽證會，稱對通脹回落至2%「有一定信心」，市場對9時減息憧憬增加。在Nvidia及美股升勢擴大，道指收市升429點，納指及標指再創新高，其中標指首度升穿5,600點大關。



道指收市報39,721.36點，升429.39點或1.09%；納指報18,647.45點，升218.16點或1.18%；標普500指數收報5,633.91點，升56.93點或1.02%。

蘋果破頂 Nvidia漲近2.7% Tesla連升11日

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia上漲2.70%，每股收報134.93美元，創近三周新高。

多隻晶片股上揚，美光科技（Micron Technology）漲4%；AMD升3.87%。台積電美股上漲3.54%，此前該公司公布第二季度營收超出預期。

隨著美國債息下滑，蘋果公司（Apple）漲1.88%，收報每股232.98美元，創下歷史新高，使其市值升至近3.6萬億美元。

Tesla連續第11個交易日上升，收市漲0.35%。其他大型股如Alphabet和微軟（Microsoft）也分別上漲1.16%和1.46%。

基因定序設備製造商Illumina因計劃收購私人控股的Fluent BioSciences，股價上漲6.08%。

根據芝商所的FedWatch工具，預計聯儲局9月減息的比例，從一個月的45%升至74%。