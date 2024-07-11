周大福指倘金價回穩 市場需求將恢復 續實施五策略方針提競爭力
撰文：張偉倫
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周大福（1929）指出金價於高位徘徊致消費者持觀望態度，認為金價回，市場需求會逐漸回復。
內地媒體《每日經濟新聞》引述周大福（1929）指出，近期金價在高位徘徊，加上受宏觀經濟因素影響，消費者普遍持觀望態度；當金價趨向穩定，金飾的市場需求會逐漸恢復。
周大福表示，公司將主動調整產品組合，以適應市場變化，確保產品在市場上保持差異化，並與消費者產生共鳴，強調對中國珠寶市場和經濟的中長期增長前景充滿信心。
周大福內地分店7700間
公司指出截至6月底止，在內地已有7,700多間門店，零售網絡已達一定規模；中期而言，隨着行業的整合，內地市場仍有增長機遇，特別是低線城市和街舖。
對於年內股價下跌近30%，周大福稱，短期市場波動和股價變動均受多方面因素的影響，當中包括集團和管理層無法控制的外部因素，會繼續致力於落實五大策略方針，以提升長期競爭力、提高盈利質量及為所有股東持續創造價值。
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