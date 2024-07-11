富達：強積金上半年回報4.9%　美股表現佳　下半年兩因素左右港股

富達國際今（11日）發布2024年強積金回顧及下半年投資展望，指出今年上半年的香港強積金表現當中，美國股票類別表現最理想，平均回報達13.7%；而全球債券表現最弱，平均回報為負3.2%。香港強積金上半年的整體平均回報則為4.9%。



該行表示，仍對亞洲股市持正面看法，預料下半年亞洲各區域表現個別發展，故維持策略性風險配置，認為多方面考慮相對估值、盈利能力及股息回報至關重要。

美股市場平均回報達13.7%。（資料圖片）

看好股票投資前景 美股跑出

富達持續看好投資股票的前景，富達國際投資策略董事簡立恆表示，上半年香港強積金市場中，股票表現優於債券，當中表現最好為美股市場，平均回報達13.7%，其次為日本、歐洲及亞太區市場。

美股今年錄得強勁升幅，簡立恆表示，皆因美國通脹見底回落，導致消費信心回升，刺激零售股升勢；再加上科技股強勁，上半年盈利表現保持雙位數增長，帶動之下，料下半年美股的投資吸引力不可忽視，故最下半年為看好美股。

港股受外圍影響。（資料圖片）

望下半年政策出台 利好中港股市升勢

中港股市方面，簡立恆指，港股於今年第一季表現疲弱，惟第二季稍為反彈，整體上港股半年結仍有回報。他續指，過往A股在股值方面較港股優勢，但受惠於派息政策，港股的股息率跑贏A股，料高股息能吸引更多投資者選擇港股。而港股較受外圍影響，市場靜候三中全會及減息等政策出台，料屆時將進一步幫助港股升勢。

該行指，中國內地就產品及服務需求漸漸改善，經濟活動步向正常化，當中製造業受惠於海外需求而逐步復甦，對中國內地的宏觀經濟預期為「可控的穩定」。簡立恆表示，中國股市同樣視乎政策走勢，儘管股市第二季呈現升勢，但當已宣佈政策的利好消息被消化後，便無以為繼。故下半年救市關鍵在於，內地政府是否會出台更多財政政策，並預料進一步的政策支持可幫助信貸增長及投資活動。

簡立恆看淡債券市場。（李煥好攝）

減息仍看淡債券市場 薦貨幣基金投資

債券方面，上半年全球債券市場錄得3.2%負回報，簡立恆指，皆因減息不如預期。減息次數亦由市場預期的6至7次，降至年內僅減息1次，拖累債券下跌。

市場消息指，減息週期應大力投資債券，但簡立恆持雙反意見。他表示，美元、歐元及日圓三大債券升勢未必受減息影響，仍有很多其他因素影響債息走勢。當中最大比重的美元債雖然息率吸引，但息口持續高企，料下半年美債將有較大的下跌空間；同時歐元債券受選舉影響，日圓弱勢令日圓債券持續受壓，因此上半年三大債券表現皆負面，債息水平回落4.2厘較低水平。料下半年在地緣政治等因素影響下，債息將波幅較大，收益較為不穩，故更推薦投資波幅穩定的現金貨幣基金。