會財局指大型會計師樓少於一半項目需有限改進　因一間行欠進步

會計及財務匯報局發表2023年度查察報告，涉及56個包括上市公司的公眾利益質實體﹑41個非公眾利於實體項目，數目按年增加61%。針對上市公司審計查察，會財局指出佔公眾利益實體審計市場89%﹑合共6間類別A事務所，在年度項目查察結果有改善，約45%查察項目獲評為無需或只需要有限度改進，仍有16%被評為需要大幅改善。



會財局指出規模較小的類別B﹑類別C事務所，在2023年度項目查察結果大多未如理想。23個項目查察中，有20個被視為有須要大幅改善，其餘3個須要改進。主席黃天祐指出有信心若中小所對症下藥，可提升財務匯報質素。

會財局查察部署任主管劉建汝指出，雖然大型事務所仍有少於一半項目被評為「好/需要有限度改進」，但主要源於其中一間行未有明顯進步。當局認為大型事務所在培養以質素為先的文化﹑確保質素問責制度﹑加強積極主動合規方式﹑有效管理資源﹑不斷改進審計實踐﹑加強審計記完整性﹑密切監察合夥人表現及工作量等7方面，都有改善。

提醒中小事務所將審計質素致商業考慮之上

劉建汝指，審計事務所在應對舞弊風險、資產減值估值有不足，檢視公司提供資料時亦未有足夠核實程序。

會財局提醒中小事務所領導層應將審計質素置於商業考慮之上，並培育相應的合規文化；培養著重專業懷疑態度的文化，有助項目團隊有力質疑客戶管理層的重大判斷及估計；以及審計合夥人應恰當監督項目團隊，確保提供高質素審計。