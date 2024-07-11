會財局指大型會計師樓少於一半項目需有限改進　因一間行欠進步

撰文：張偉倫
出版：更新：

會計及財務匯報局發表2023年度查察報告，涉及56個包括上市公司的公眾利益質實體﹑41個非公眾利於實體項目，數目按年增加61%。針對上市公司審計查察，會財局指出佔公眾利益實體審計市場89%﹑合共6間類別A事務所，在年度項目查察結果有改善，約45%查察項目獲評為無需或只需要有限度改進，仍有16%被評為需要大幅改善。

會財局指出規模較小的類別B﹑類別C事務所，在2023年度項目查察結果大多未如理想。23個項目查察中，有20個被視為有須要大幅改善，其餘3個須要改進。主席黃天祐指出有信心若中小所對症下藥，可提升財務匯報質素。

會財局查察部署任主管劉建汝指出，雖然大型事務所仍有少於一半項目被評為「好/需要有限度改進」，但主要源於其中一間行未有明顯進步。當局認為大型事務所在培養以質素為先的文化﹑確保質素問責制度﹑加強積極主動合規方式﹑有效管理資源﹑不斷改進審計實踐﹑加強審計記完整性﹑密切監察合夥人表現及工作量等7方面，都有改善。

提醒中小事務所將審計質素致商業考慮之上

劉建汝指，審計事務所在應對舞弊風險、資產減值估值有不足，檢視公司提供資料時亦未有足夠核實程序。

會財局提醒中小事務所領導層應將審計質素置於商業考慮之上，並培育相應的合規文化；培養著重專業懷疑態度的文化，有助項目團隊有力質疑客戶管理層的重大判斷及估計；以及審計合夥人應恰當監督項目團隊，確保提供高質素審計。

回應羅兵咸舉報信　會財局稱3指控證據不足　就恒大審計續調查會財局對停牌股票提六大關注事項會財局稱以投機方式更換核師應受審查　指競爭致審計費十年無調整
會計業