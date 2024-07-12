平安資管料恒指未來12個月目標19500點　首推高息股　睇好三板塊

環球經濟增速放緩，中國經濟數據亦不樂觀。平安資產管理（香港）資本市場負責人、首席投資官汪新翼指，中國的內外需求皆受壓，採購經理人指數（PMI）頻繁徘徊在收縮邊緣。同時，受國內需求疲軟影響，原材料等成本價格下降，這也使得生產物價指數（PPI）自年初以來持續呈現負增長態勢，消費物價指數（CPI）亦保持在較低水平。



港股在未來一年，恒指目標價為19,500點；而於樂觀和悲觀的情況下，恒指最好及最差分別看22,150點和16,800點



全球經濟增長減緩 中國經濟面臨挑戰

環球經濟增速放緩，中國經濟數據亦不樂觀。平安資產管理（香港）資本市場負責人、首席投資官汪新翼指，中國的內外需求皆受壓，採購經理人指數（PMI）不停徘徊在收縮邊緣。同時，受國內需求疲軟影響，原材料等成本價格下降，這也使得生產物價指數（PPI）自年初以來持續呈現負增長態勢，消費物價指數（CPI）亦保持在較低水平。

平安資管料恒指未來12個月目標為19500點。（梁鵬威攝／資料圖）

港股仍具吸引力 新政策有望促進市場回暖

展望下半年中港股票市場，汪新翼表示，截至6月底，恒生指數的市盈率預測為8.13倍，這數字較過去十年的平均水平低超過1個標準差，顯示出潛在的投資機會。另一方面，國內的最新房地產政策、貨幣政策和財政政策預計將持續助力經濟基礎的改善，同時，預計三中全會將推出更為寬鬆的宏觀政策。因此料海外資金流出的趨勢將進一步減緩，甚至可能出現回流現象，而南向資金的持續流入有望為中港股市的估值提供支撐。

薦用「槓鈴策略」進行投資 首推高息股

宏觀經濟不明朗之下，該行提出「槓鈴策略」的投資組合主題，其一為高分紅投資策略，其表示，高分紅策略的投資價值，在於其在回報率下行的宏觀環境中，能夠提供持續穩定的分紅回報，而跑贏市場的契機，則在於投資回報率與融資成本之間的差距收窄。

平安資管看好醫藥板塊。（China Daily via REUTERS）

而高分紅策略的重點在投資高息股，汪新翼指，因在岸市場對寬鬆貨幣政策的預期，加上H股的低估值、高分紅和進一步上行的空間，料本港高息股對在岸投資者特別有吸引力。再加上中國正鼓勵上市公司提高股息支付率，在現時市場環境波動和不確定性並存之下，高息股卻夠提供穩定的現金流回報，料能成為下半年港股投資熱點。

槓桿策略另一在於看好消費、醫藥及科技三大板塊。汪新翼表示，疫情後中國的消費者信心回升，帶動消費活動增長，支撐消費行業發展。另外，內地出台支持性政策，將中醫藥納入國家保險體系，更在「兩會」強調提升人工智能人才和促進高水平科技自立，推動醫藥及科技兩板塊增長。

南向資金強勢流入港股。（路透社／資料圖片）

南向資金強勢流入港股 ETF以北向資金為主

中港股市方面，南向資金在今年上半年累積流入超過3700億港元，流入量已超過去年半年總量，而滬深港通交易所買賣基金（ETF）更於今日宣佈相關的合資格ETF擴容名單，中國平安指，過去兩年以來的港股通ETF和滬深股通ETF，分別經歷4次和3次擴容，合資格ETF數量從首批的87隻，上升至如今的151隻。

從產品類型來看，目前港股通ETF以寬基ETF為主，而滬深股通ETF則覆蓋了更多的主題型投資機會，如紅利、消費、人工智能等。截至今年7月4日，ETF通整體最新規模突破了1.7萬億元（人民幣，下同），當中北向資金涉及1.58萬億元，南向則涉及2000億。汪新翼表示，港股通、ETF擴容等反映出國家對香港股票市場的支持，凸顯香港股票市場的重要性。