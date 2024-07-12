摩根許長泰料未來12個月減息4至5次　籲投資逐步「減股加債」

摩根資產管理發佈季度展望，亞太區首席市場策略師許長泰預計，未來12個月內，美聯儲將減息4至5次，合計減1厘至1.25厘，今年9或10月開啟的可能性較大。



對於即將召開的三中全會，許長泰表示，料短期刺激政策有限，直言這並非一個講宏觀經濟調控的場合，料港股因此而維持長期升浪的機率微。環球資產配置層面，許長泰目前仍建議以「股六債四」的比例配置，但未來12個月更傾向於逐步「減股加債」。



料美國未來12個月內減息4至5次 合計最多1.25厘

最新公佈的美國通脹數據樂觀，令市場認為，今年9月即可減息的機率高約9成。許長泰表示，未來12個月內，美聯儲將減息4至5次，合計減1厘至1.25厘。不過減息週期何時得以開啟，仍需要視乎接下來兩個月的通脹數據揭盅，他傾向於會在今年9或10月開啟，若9月開始減息，年內料可減息兩次。

由於今年正值美國大選年，許長泰直言，若11月才減息，則10月與市場溝通時，恰逢選舉白熱化階段，時間點的選擇尷尬，故而傾向於美聯儲，會在大選白熱化之前，有所動作。此外，就美國息口對本港最優惠利率而言，他表示需參考HIBOR（港元拆息）的回落情況。

摩根許長泰預計，美股金融、醫療、非必須消費品等板塊也有跑出機會。（資料圖片）

美股宜視業績表現揀個股 科技以外三大板塊同有跑出機會

許長泰表示，一般而言在大選之後，由於政治波動與不確定性減弱，美股一般會向上。該行對於未來2至3年，美股大型科技股的態度都較為樂觀，但是除此之外，金融、醫療、非必須消費品等板塊，也都有明顯的改善，且認為生物科技會是比較直接受惠於AI驅動的板塊。

但相較於對板塊的偏好，許長泰尤其提醒，減息對於第三季美股的支持力有限，而升市動力來自於企業自身的盈利情況，因此如果想通過單一ETF，或單一指數就希望獲利，料將困難，因此其呼籲投資者，通過企業業績揀選個股，就更為得當。

美債方面，其認為第三季度，短期債券表現優於長債，當中尤以2年期短債為宜。此外，高息債，以及投資級別債券也值得配置。

許長泰預計三中全會短期刺激政策有限，並非一個講宏觀經濟調控的場合。（資料圖片）

三中全會短期刺激政策有限

對中港市場而言，市場普遍期待三中全會可出台救市政策，許長泰就認為，短期刺激政策有限，直言這並非一個講宏觀經濟調控的場合，料港股今輪升勢短暫，不會較第二季時更強勁。

他表示，電動車以及新能源固然刺激內地經濟轉型，但對比房地產低迷的消極影響，作用實則有限。目前內房疲弱的氛圍未消除，一線城市的庫存已累積到25個月，預計去庫存的挑戰仍然艱巨。

他更期待，服務業以及科技企業等方面，有放鬆的政策出台。近期內地AI駕駛引發部分個股的上漲熱潮，許長泰就指，AI發展並非單一的線性方向，科技公司需要持續幾個季度穩定的盈利增長，需要長期的回購提振，令投資者對公司重拾興趣。他舉例稱，如果政策可以允許更多的增長驅動，料將有所幫助，AI電動汽車固然是一個例子，也更期待例如對於遊戲、以及數碼金融方面有更多的放寬，驅動新的增長。

摩根許長泰表示，當下仍可以「股六債四」的比例配置，但未來更傾向於「股債平衡」。（資料圖片）

未來可逐步「減股加債」 金價約已見頂

在環球資產配置方面，許長泰目前仍維持「股優於債」的觀點，宜於以「股六債四」的比例配置，更為激進的投資者，則可以選擇「股七債三」，但未來12個月的總體趨勢，則更傾向於「股債平衡」，甚至逐步「減股加債」。

不過許長泰仍指出，歐洲與日本股市仍有投資機會，例如歐洲金融股、非必須消費品等股份都比美股平逾30%，估值吸引。

此外，日圓與日股的關聯度下降，自2019年後，不似此前有高達60%至70%的關聯度，年內日圓跌跌不休，令投資者也對日股卻步，但相信日圓將逐步企穩，且日本公司盈利增長不差，加之長久以來企業管理的改善，對於匯率風險的部分已經降低了不少，料海外投資者仍有興趣入市日股，投資機會仍在。

而金價就差不多見頂，許長泰解釋稱，近年各國央行大手買入黃金，黃金走強，不過預期除非下半年政治環境變化，黃金再次成為避險工具，否則暫未見有促使金價再升的因素。