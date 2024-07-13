日圓再反彈　市場揣測央行繼續干預　每百日Yen兌港元報4.945

日圓/日元繼續反彈，在美國時間周五（12日），日圓兌1美元曾高見157.38，為上月17日高位，收市報157.9；每百日圓兌港元收市報4.945。市場人士揣測，日本央行再次干預匯市。



近日日圓反彈，既因為美國於周四（11日）公布的通脹數據略低於市場預期，觸發市場人士對聯儲局於9月減息預期升溫，以及在年底前減息2次的可能性提高。更重要是日本央行或有機會於周四入市干預日圓匯價，為日圓帶來支持。

日本國旗：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日財金官員並無就干預與否正面回應

據《彭博》分析日本央行帳戶數據，估計當局於周四斥資220億美元干預匯市。若屬實則是今年內第三度入市干預日圓匯價。《彭博》報道指出，就是否入市干預支撐了日圓的問題上，日本外匯事務最高官員的表態繼續讓市場猜測不停，他淡化了當地媒體報導一位政府官員證實干預的真實性。

「在是否進行了干預這件事上我們沒有給出任何答案，」日本財務省負責國際事務的副財相神田真人周五早上在有關報道發布後表示。「考慮到絕對不能進行內幕交易的這一點，涉及其中的人數非常有限，可以說是極少。」

隨著日圓匯價於周五上揚，市場人士再次揣測央行連續兩日入市。