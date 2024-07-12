日圓飆近3%惹干預猜測　日財務省弄玄虛︰我們沒有給出任何答案

日圓徘徊在38年低位之際，周四大漲近3%，創下2022年底以來的最大單日漲幅，日媒指出，此由於日本官方發動一輪買盤。不過，消息仍未獲官方證實。

彭博報道指出，就是否入市干預支撐了日圓的問題上，日本外匯事務最高官員的表態繼續讓市場猜測不停，他淡化了當地媒體報導一位政府官員證實干預的真實性。

「在是否進行了干預這件事上我們沒有給出任何答案，」日本財務省負責國際事務的副財相神田真人周五早上在有關報道發布後表示。「考慮到絕對不能進行內幕交易的這一點，涉及其中的人數非常有限，可以說是極少。」

匯率・美元・日元・日圓：這是2022年6月16日路透社拍攝設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣以及貨幣匯率折線圖表。（Reuters）

周四晚間，在遜於預期的美國通膨數據發布後半個多小時內，日圓兌美元匯率從161.58日圓左右大幅上漲至157.44，不禁讓人猜測日本政府是利用了數據公佈後最初的走勢，然後採取行動入場干預。

日圓目前報1美元兌158.65日圓，每百日圓兌港元大約報4.909，周四則低見4.83。

《每日新聞》引述一位不具名政府官員報導稱日本進行了干預。雖然一些市場觀察人士一直警惕，如果事實證明美國通膨高於預期導致日圓下跌，可能會出現干預的可能性，但對於數據疲軟後日圓開始走強，日本干預的可能性則沒有受到關注。