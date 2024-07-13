美國大選｜華爾街日報調查逾半經濟師料若特朗普勝出　美通脹更高

美國總統選舉將於今年11月上旬舉行，目前外界認為代表共和黨出選的前總統特朗普，較尋求連任﹑代表民主黨的現任總統拜登更有機會勝出。《華爾街日報》向經濟師進行調查，顯示受訪者認為若特朗普當選，其任內通脹水平將較拜登續掌政期高。



調查訪問50名經濟師，內容有關特朗普或是拜登的政策會更加推高通脹。有28名經濟師認為，若由特朗普出任總統，推高通脹風險較高，有8名經濟師則認為拜登的政策會推高通脹。餘下14名經濟師認為，兩人的政策不會對通脹帶來明顯影響。

報道指出選擇特朗普政策會推高通脹的經濟師認為，特朗普提出對所有入口產品徵收10%關稅，以及對來自中國的貨品加徵60%至100%關稅的主張，將推高美國通脹。同時特朗普限制移民政策，亦會導致當地勞動市場緊張，推動通脹。

7月9日，特朗普在佛羅里達州出席支持者集會，是為6月27日總統辯論後首次。（Reuters）

逾5成受訪者料特朗普治下財赤升幅較大

至於選擇拜登的經濟師則憂慮對方推動開支上升政策，會帶動通脹上揚。

根據報道51%受訪經濟師相信，在特朗普管治下美國政府財赤增加幅度較，22%受訪者認為拜登的政策會促使財赤增加幅度較大。

此外摩根大通主席兼行政總裁戴蒙認為，縱使美國通脹升幅回落，可是牽動通脹上揚的因素仍在，包拮財赤高企﹑基建投資成本高企﹑貿易重建，以及全球再度軍事化等，因此通脹可能較市場預期更高，利率亦維持在高位。