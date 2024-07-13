美國大選2024｜Meta將解除對特朗普Facebook和Instagram所設限制

Facebook母公司Meta7月12日表示，下週共和黨大會前解除對美國前總統特朗普（Donald Trump）Facebook和Instagram賬號的限制。



圖為2024年7月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在其名下位於美國多拉爾（Doral）的多拉爾度假村舉行的競選集會。（Reuters）

Meta表示，這一決定是為了確保即將代表共和黨的特朗普與代表民主黨的拜登擁有平等的地位。

Meta在一份聲明中稱，在評估該公司有關「允許政治表達」的責任後，Meta認為，美國人民應該能夠在同樣的基礎上聽取各位總統候選人的意見，因此，作為共和黨提名人的前總統特朗普的賬號將不再受限。

圖為2024年7月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在其名下位於美國多拉爾（Doral）的多拉爾度假村舉行的競選集會。（Reuters）

在2021年1月6日發生「國會山騷亂」之後，特朗普的Facebook和Instagram賬戶被禁了兩年，2023年初，其賬號被恢復。當時，Meta表示，將為特朗普的賬戶設置「護欄」（guardrails），以防「再次違規」。

Meta在2023年1月公告稱：「如果特朗普先生仍進一步發佈違規內容，該（違規）內容將被刪除，他將被封號一個月至兩年，具體將取決於違規的嚴重程度。」

朱克伯格在Facebook分享的照片（Facebook@Mark Zuckerberg）

此前，當地時間7月10日，美國前總統特朗普在其自創的社交媒體平台「Truth Social」發文稱，如果他再次當選美國總統，將把「選舉舞弊者」送進監獄，他特別點到了Facebook（Facebook）創始人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的名字。

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