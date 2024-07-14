或赴英第二上市　李澤鉅「公用旗艦股」吸海外投資客？｜鄭昆侖

「你究竟想過足癮咁輸，定係悶悶地贏？」電影《賭俠1999》內這一句名言，近排成為了不少球迷對於英格蘭（England）在2024年歐洲國家盃表現的評價。英格蘭主教練修夫基（Gareth Southgate)的戰術水平究竟如何，確實見仁見智，只不過現實情況就是能夠進入總決賽便很自然有其道理。

英格蘭能否贏得今届冠軍仍是未知之事，但是在港股市場確實有一隻老牌藍籌股近期協助股東們「悶悶地贏」。這就是在英國（亦即包括英格蘭在內的聯合王國）持有不少公用事業業務的長江基建（1038）。

李澤鉅「公用旗艦股」考慮倫敦作為第二上市地點。﹙資料圖片﹚

考慮倫敦作為第二上市地點：容易吸引到英國當地投資者

由於管理階層宣佈考慮另選第二上市地點，長江基建股價於2024年7月12日上升6.37%（49.25港元）。包括股息收入在內,該公用事業集團自2023年年底以來的總回報率為18%。同期,標準普爾500指數ETF （VOO US）的回報率約為19%。這暗示長江基建的「調整風險後」回報非常之有利。

長江基建的投資者無需過多關注標準普爾500指數內半導體以及科技股的走勢，而這些科技股可以是非常之波動。

據長江基建稱,倫敦證券交易所（London Stock Exchange）有可能是第二上市地點的選擇選項之一。

集團也表示，此舉可讓身處不同地域的股東受惠,有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行股份交易。

如果選擇倫敦上市,這可能會帶來一些優勢。由於長江基建在英國擁有多個公用事業資產(如區域電力配送、天然氣網絡、供水)，因此這可能很容易吸引到英國投資者的關注。此外，英國股市涉偏低的股息稅政策,從而鼓勵不少英國上市公司提高派息比率（Dividend Payout Ratio）。

目前，英國主流上市公用事業股包括National Grid plc及SSE plc等電網企業,以及United Utilities plc等水務公司。長江基建的上市有可能提供一個負債水平較低(相對於股權)的公用事業投資選擇。

（圖片來源：屈臣氏）

長和（0001）旗下A.S. Watson分拆上市也是可能的

此外,新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）最近表示,分拆上市A.S. Watson的計劃仍然存在、目標不變。於2014年，淡馬錫購買了A.S. Watson 25%的權益，而後者在亞洲和歐洲經營零售業務。目前,長和（0001）持有A.S. Watson 75%的權益，而A.S. Watson的歐洲個人護理和美容零售連鎖店業務一直保持穩健增長（儘管在大中華區的零售業務勢頭偏向於轉慢）。

與上述長江基建的第二上市地點計劃相比，A.S. Watson分拆上市的確定性似乎較低。新加坡也有可能成為A.S. Watson分拆上市的地點。怡和旗下的零售業務部門DFI Retail Group事實上也在新加坡上市。

無論如何,長和仍從長江基建的因素中受惠2024年7月12日,長和的股價全日上升5.4%，收報40.8港元。始終，長和是長江基建的主要股東，而長江基建對於長和的盈利貢獻仍是舉足輕重。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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